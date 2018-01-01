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Yaptığı harcamaları KDK'ye başvurarak geri aldı

KDK'nin 'dostane çözüm yolu7 kapsamındaki görüşmeleriyle, umreye gittiği sırada yaptığı yurt içi yol masrafları karşılanmayan vatandaşa harcamaları iade edildi.

Yaptığı harcamaları KDK'ye başvurarak geri aldı

KDK'nin 'dostane çözüm yolu7 kapsamındaki görüşmeleriyle, umreye gittiği sırada yaptığı yurt içi yol masrafları karşılanmayan vatandaşa harcamaları iade edildi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:07
Yaptığı harcamaları KDK'ye başvurarak geri aldı

ANKARA (AA) - Kemal Karadağ - Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile umre yapan vatandaşın, yaşadığı ilden İstanbul'daki havalimanına gidişi ve dönüşü sırasında karşılanmayan yurt içi yol harcamaları, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) görüşmeleri sonrasında ödendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa'da yaşayan bir vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile umreye gitti.

Kutsal topraklardaki ibadetini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen vatandaş, kendisine verilen broşürde İstanbul dışından katılan umre yolcularının havalimanına gidiş ve dönüşü sırasındaki yol masraflarının Başkanlık tarafından karşılanacağının belirtildiğini ancak söz konusu ödemeleri kendisinin yaptığını ifade ederek KDK'ye başvuruda bulundu.

Müracaatı inceleyen KDK, Bursa İl Müftülüğü ile "dostane çözüm" yoluna gitti.

Bu kapsamda yapılan görüşmeler sonrasında Bursa İl Müftülüğü, başvuranın yaşadığı ilden İstanbul'daki havalimanına gidişi ve buradan dönüşü esnasındaki yol harcamalarını iade etti.

Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri BaşkanlığıKDKUmre
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