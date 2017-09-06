Yaralı dağ keçisini 17 kilometre sırtında taşıdı

ADIYAMAN - (AA) - Adıyaman'da bir çoban, hayvanlarını otlatırken yaralı bulduğu dağ keçisini tedavi ettirebilmek için 17 kilometre sırtında taşıdı.

Merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde çobanlık yapan, Ulubaba Yaylası'nda hayvanlarını otlattığı sırada gördüğü dağ keçisinin yaralı olduğunu fark etti.

Hayvanı 17 kilometre omzunda taşıyıp köyüne getiren ve durumu yetkililere bildiren Değirmenci, keçinin tedavi edilmesini bekliyor. Çocuklar ise yaralı keçinin başından bir an olsun ayrılmıyor.

Değirmenci, gazetecilere yaptığı açıklamada, köye getirdiği hayvanın suyunu ve yemini verdiğini belirterek, "Keçinin arka iki ayağı kırık. Hayvanı taşımam biraz zor oldu ama o şekilde bırakıp gitmek istemedim. Hayatımda ilk defa dağ keçisi gördüm. Tedavi edildikten sonra doğaya bırakacağım." dedi.

Muhabir: Kemal Karagöz