Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114480
ALTIN
157.032
DOLAR
3.7685
STERLİN
5.0742
EURO
4.5043
Boluspor kupada Süper Lig ekibini mağlup etti
Boluspor kupada Süper Lig ekibini...
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne...
Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid
Trabzonspor Başkanı Usta'dan yeni yıl temennisi: İstikrar
Trabzonspor Başkanı Usta'dan yeni yıl...
İşte futbol dünyasının gezginleri
İşte futbol dünyasının gezginleri

Yargıtay 15 dakika erken çıktığı için kovulan işçiyi haklı buldu

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mesaisinin bitimine 15 dakika kala giriş çıkış kartını çalışma arkadaşına vererek iş yerinden ayrılan kişinin iş akdinin feshedilmesinin haksız olduğuna hükmetti.

Yargıtay 15 dakika erken çıktığı için kovulan işçiyi haklı buldu

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mesaisinin bitimine 15 dakika kala giriş çıkış kartını çalışma arkadaşına vererek iş yerinden ayrılan kişinin iş akdinin feshedilmesinin haksız olduğuna hükmetti.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:36
Yargıtay 15 dakika erken çıktığı için kovulan işçiyi haklı buldu

ANKARA (AA) - Yargıtay, mesai bitimine 15 dakika kala giriş çıkış kartını çalışma arkadaşına vererek, iş yerinden ayrılan kişinin iş akdinin feshedilmesini haksız buldu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, "işverenin, iş sözleşmesine aykırı davranan işçiye, eylemiyle orantılı yaptırım uygulaması gerektiği" vurgulandı.

Dairenin kararına göre davacı işçi, çalıştığı demir çelik şirketindeki mesaisinin bitimine 15 dakika kala iş yerinden ayrıldı. Davacı işçi, iş yerinden ayrılmadan önce giriş çıkış kartını da çalışma arkadaşına verdi. Durumun farkına varılması üzerine işverenince savunması istenen işçi, "hata yaptığını ve bir daha tekrarlamayacağını" belirtti.

Ancak işveren, çalışanın iş akdini feshetti. İşçinin işe iade talebiyle açtığı dava da yerel mahkeme tarafından bozuldu.

Yerel mahkemenin gerekçeli kararında, iş yerinde geçerli toplu iş sözleşmesine göre, "işte çalışmadığı veya işe gelmediği halde saat kartını başkası aracılığıyla bastırmanın" yaptırımının iş akdinin feshi olarak belirlendiğine, bu sebeple iş akdinin feshinin haklı olduğuna yer verildi.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu.

Daire, yerel mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, işçinin işe iadesine, süresi içinde başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halindeyse kıdemi, fesih nedeni ve talebi de dikkate alınarak, dört aylık brüt ücreti tutarında işçiye tazminat ödenmesine karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boyner'den Beymen'in halka arzına ilişkin açıklama
Boyner'den Beymen'in halka arzına ilişkin açıklama
'Filistinli cesur kız' Temimi'ye destek gösterisine müdahale
'Filistinli cesur kız' Temimi'ye destek gösterisine müdahale
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
'Asıl teröristler içimize sızanlarmış'
'Asıl teröristler içimize sızanlarmış'
İstanbul Valisi Şahin: Yılbaşında 37 bin polis ve 4 bin jandarma görev başında
İstanbul Valisi Şahin: Yılbaşında 37 bin polis ve 4 bin jandarma görev başında
AA Spor Masası'nın konuğu Göksel Gümüşdağ
AA Spor Masası'nın konuğu Göksel Gümüşdağ
"ATÜ Duty Free" talihlileri ödülünü aldı
BBP Genel Başkanı Destici: Birilerinin toplumu ayrıştırmasını reddediyoruz
BBP Genel Başkanı Destici: Birilerinin toplumu ayrıştırmasını reddediyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim