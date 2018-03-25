Yargıtay: İş yerinde sevişen işten atılır
Kemer'de çalıştığı otelde bir turistle sevişen barmen, bu gerekçeyle işten atılınca soluğu mahkemede aldı. Tazminatsız işten çıkaran otel yönetimini yerel mahkeme tazminat ödemeye mahkum etti, ancak Yargıtay yerel mahkeme gibi düşünmedi...
Barmen E.Ç, otelde bir turistle birlikte olduğu gerekçesiyle iki yıl önce tazminatsız işten atılmış, Kemer 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı.
Yargıtay, mesai saatleri içinde ve görev yeri dışında uygunsuz bir vaziyette görülen barmenin davranışının ‘otelin saygınlığını zedelediğine’ vurgu yaparak, bu davranışının, işverene ‘sadakat yükümlülüğüne’ aykırı olduğuna dikkat çekti.
Mahkeme, ilk kararında direnince barmenin dosyası Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındı. Kurul geçen hafta oybirliği ile “İşten atılma nedenidir” dedi. Kurul, aksi yöndeki mahkeme kararını bozarken, daire kararını onamış oldu.
Bu karar kesin nitelik taşıyor ve tüm çalışanlar açısından da emsal niteliği taşıyor.