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Yarışmadan servet kazandırıyorlar

Türkiye Jokey Kulübünün en popüler İngiliz safkan aygırları Lion Heart ve Victory Gallop, yıllardır yarışmadan kulübe adeta servet kazandırıyor.

Yarışmadan servet kazandırıyorlar

Türkiye Jokey Kulübünün en popüler İngiliz safkan aygırları Lion Heart ve Victory Gallop, yıllardır yarışmadan kulübe adeta servet kazandırıyor.

21 Kasım 2017 Salı 14:17
Yarışmadan servet kazandırıyorlar

BURSA (AA) - Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Karacabey Pansiyon Harası'nda bulunan ve 2010'da Amerika'dan Türkiye'ye ithal getirilen Lion Heart 15 bin lira aşım ücretiyle bu yıl 105 kısrakla çiftleşti. İzmit Aşım İstasyonu'nda bulunan ve 2008'de Amerika'dan Türkiye'ye getirilen Victory Gallop ise 20 bin lira aşım ücretiyle 100 kısrakla çiftleşti.

Sezonu kapatan bu iki attan Victory Gallop'a talep yoğun oldu. Gallop'a bu yıl 270 talep gelirken kurayla seçilen 100 kısrak Gallop ile çiftleşti. TJK'nin gözbebeği bu iki aygır, sezonda kulübe 3 milyon 575 bin lira kazandırdı.

2018 sezonu fiyatlarına göre ise Lion Heart'ın aşım ücreti 17 bin ve Victory Gallop'un 22 bin lira olarak belirlendi.

"Her şeyleri özel"

Özaydın, aygırların bakım, besleme, tımar ve tavlalarındaki her şeyin özel olduğunu vurgulayarak, "Bu aygırlar göz bebeğimiz atlardır. İthal yemlerle besleriz, locaları daha geniştir, duvarları korunaklıdır. Giriş çıkışlarda aygırları devamlı yıkarız. Kontrollerini düzenli ve periyodik bir şekilde yaparız. Bu aygırların bakımında en iyi seyisleri kullanırız. Aygırların her şeyi özeldir." diye konuştu.

Aygırların çok yüksek fiyatlara satıldığını belirten Özaydın, bu nedenle her yetiştiricinin kaliteli bir aygır alamayacağına değinerek şöyle devam etti:

"Bunların ücretleri bayağı yüksek. Böyle kaliteli aygırları kulüpler veya bazı özel yetiştiriciler, alıp çiftleştirmek isteyen at sahiplerinin hizmetine sunuyorlar. Lion Heart da bunlardan bir tanesi. Burada sadece at veya tay yetiştirmiyoruz. Yetiştiricilere aşım hizmeti veriyoruz. Türkiye geneli 3 binin üzerinde yetiştiriciye aşım hizmeti veriyoruz. Bunları düşündüğünüzde bunlar kolay işler değil. Personel ve kaliteli eleman gerektiren işler. Kulübümüzün yıllarca veterinerlik, seyis ve yetişmiş eleman anlamında yaptığı yatırımlarla belli bir seviyeye geldik. Bu hara açıldığından beri burada çalışmaktayım. İlk zamanlara göre şu anda bayağı yol aldık. O zamanlar yabancı uzmanlarla bu işleri yapıyorduk ama şu anda kendi personelimizle bu işleri gayet rahat yapabiliyoruz."

"Lion Heart ve Victory Gallop TJK'nin göz bebekleri"

Lion Heart ve Victory Gallop'un TJK'nin göz bebekleri olduğunu vurgulayan Özaydın, şunları kaydetti:

"Allah onlara uzun ömür, sağlık, sıhhat versin. Bize hizmet etsinler. Victory Gallop 23 yaşını dolduruyor. Şu anda sağlığıyla ilgili bir sorun yok. Lion Heart da 17-18 yaşında. Lion Heart ile Victory Gallop'u kıyasladığımızda Lion Heart 7-8 sene daha hizmet eder düşüncesindeyiz. Allah kaza bela vermesin, ayakları yere düz bassın."

Son Güncelleme: 21.11.2017 11:39
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
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