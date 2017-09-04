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Yasa dışı geçişlere 'termal kameralı' önlem

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, yasa dışı geçişleri engellemek ve can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcarken, karanlıkta gece görüş özelliği bulunan termal kameralı helikopterlerle denetim gerçekleştiriyor.

Yasa dışı geçişlere 'termal kameralı' önlem

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, yasa dışı geçişleri engellemek ve can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcarken, karanlıkta gece görüş özelliği bulunan termal kameralı helikopterlerle denetim gerçekleştiriyor.

04 Eylül 2017 Pazartesi 14:15
Yasa dışı geçişlere 'termal kameralı' önlem

ÇANAKKALE - BURAK AKAY

Yasa dışı geçişleri engellemek ve can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcayan, çalışmalarını denizden ve havadan aralıksız sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, karanlıkta gece görüş özelliği bulunan termal kameralı helikopterlerle denetim yapıyor.

Sahil Güvenlik unsurları, iç savaş, siyasi ve ekonomik belirsizlik gibi nedenlerle ülkelerini terk ederek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan yabancı uyrukluların yoğun olarak kullandığı Kuzey Ege'deki geçiş güzergahlarını, gece gündüz kontrol altında tutuyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahiline 5 deniz mili uzaklıkta bulunan Yunanistan'ın Midilli Adası, yabancı uyrukluların en çok kullandığı geçiş noktaları arasında yer alıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da denizden yaptığı göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına, havanın kararmasının ardından gece görüş özelliği bulunan termal kameralı helikopterlerle devam ediyor.

"4 personel ile 2,5 saat havada kalıp bölgeyi tarıyor"

Yasa dışı geçişleri engellemek, özellikle olumsuz hava koşullarında bot ve teknelerin batması sonucu oluşan can kayıplarını önlemek amacıyla bölgede çalışmalarını etkin şekilde sürdüren unsurlar, helikopterlerdeki termal kamera sistemleri sayesinde, gece de bölgeyi gündüz aydınlığı kalitesinde tarıyor.

AA ekibi, "TCSG-510" kuyruk numaralı "AB412" tipi helikopterin Kuzey Ege Denizi, Edremit Körfezi, Dikili ve Küçükkuyu sahiliyle yasa dışı geçişlerde sık kullanılan noktalardaki denetimlerini görüntüledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının hava unsurları, yasa dışı geçişin en çok yapıldığı Ayvacık'ta Yeşil Liman, Kadırga Burnu, Bademli, Koruoba altı, Sivrice, Eşmece Boğazı, Gülpınar ve Assos açıkları ile Babakale sahil noktalarında yoğunlaşıyor.

"Flır" olarak adlandırılan termal gece görüş yeteneğine sahip helikopter, 4 personel ile 2,5 saat havada kalıp bölgeyi tarıyor.

Yapılan denetimlerde gece görüş özelliği sayesinde, gündüz aydınlığı kalitesinde incelenen noktalar yakınlaştırılıp bölgedeki hareketlilik kayıt altına alınıyor.

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleHelikopterSahil GüvenlikTürkiye
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