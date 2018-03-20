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Yaşlılar 'geri dönüşümle' hayata bağlanıyor

Geri dönüşüm projesi Lumintu çalışanı yaşlılar, çöplükten ya da fabrikaların kullanım dışında kalan atık plastiklerden çanta, ayakkabı ve çeşitli süs eşyaları yaparak, alışveriş merkezleri ve turistik bölgelerde satışa sunuyor.

Yaşlılar 'geri dönüşümle' hayata bağlanıyor

Geri dönüşüm projesi Lumintu çalışanı yaşlılar, çöplükten ya da fabrikaların kullanım dışında kalan atık plastiklerden çanta, ayakkabı ve çeşitli süs eşyaları yaparak, alışveriş merkezleri ve turistik bölgelerde satışa sunuyor.

20 Mart 2018 Salı 12:27
Yaşlılar 'geri dönüşümle' hayata bağlanıyor

CAKARTA (AA) - Endonezya’da geri dönüşüm projesi, yaşlılara sosyal aktivite ve ekonomik kazanç sağlıyor.

Ülkede atık ürünlerin geri kazandırılması amacıyla başlatılan "Lumintu"’ adlı geri dönüşüm projesinde, profesyonel olarak çalışamayan yaşlılar istihdam ediliyor.

Atık malzemelerin de yaşlıların eliyle yeniden hayat bulduğu proje, aktif olarak bir işte çalışamayan yaşlıların sosyal aktivite içinde olmaları ve ekonomik kazanç sağlamlarını hedefliyor.

Lumintu projesinin kurucusu 67 yaşındaki Slamet Riyadi, ‘’Bu girişime, ülkede 1998 yılında yaşanan ekonomik krizle baş gösteren işsizlik sorununda birkaç kişiyle başladık. Yaşadığım bölgede krizden etkilenen çok fazla yaşlı insan vardı. Kendim de bu ekonomik krizden etkilendim. Zamanla takdir gören bu girişimle öncelikli olarak etrafımda ekonomik darboğaza düşen yaşlılara iş vermeye başladım.’’ dedi.

Proje kapsamında ülke çapında yaklaşık 500 çalışanlarının olduğunu, rahat ve esnek çalıştıklarını aktaran Riyadi, genelde atık plastiklerin yaklaşık yüzde 50’sini yeniden kullanıma sunduklarını ve şu ana kadar 30 ton plastiği geri dönüşüme kazandırdıklarını anlattı.

Çalışanlarının ailelerine muhtaç olmadan kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar ekonomik kazanç elde ettiklerine dikkati çeken Riyadi, iş dışında gezi gibi farklı etkinlikler de organize ettiklerini söyledi.

Lumintu bünyesinde 18 yıldır çalışan 76 yaşındaki Misol, burada bulunmaktan ve ihtiyaçları için para kazanabilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öte yandan çöplükten ya da fabrikaların kullanım dışında kalan atık plastiklerden çanta, ayakkabı ve çeşitli süs eşyaları yapan Lumintu çalışanları, bunları alışveriş merkezleri ve turistik bölgelerde satışa sunuyor.

Bazı dönemlerde okullarda geri dönüşümle yaptıkları ürünler konusunda ders veren organizasyon, çocukların hem robotik tasarımdaki ürünlerle eğlenmelerini hem de geri dönüşüm konusunda bilinçlenmelerini teşvik ediyor.

Muhabir: Mahmut Atanur

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaGeri Dönüşüm ProjesiLumintuYaşam
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