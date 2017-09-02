Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
145.922
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4374
EURO
4.0575
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
A Milli Futbol Takımı Ukrayna maçına hazır
A Milli Futbol Takımı Ukrayna...
A Milliler Rusya'ya yenildi
A Milliler Rusya'ya yenildi
İngiliz golcü Rooney Alkollü araç kullanmaktan gözaltında
İngiliz golcü alkollü araç kullanırken...
Benfica, Barcelona'dan Douglas'ı kiraladı
Benfica, Barcelona'dan Douglas'ı kiraladı

Yaşlılara "manevi evlat" hizmeti

Yaşlıların yaşamını kolaylaştıran hizmetleriyle "Yaşlı Dostu Kent" ödülü alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya başladığı online sistem sayesinde yaşlılara 24 saat "manevi evlat" hizmeti veriyor.

Yaşlılara "manevi evlat" hizmeti

Yaşlıların yaşamını kolaylaştıran hizmetleriyle "Yaşlı Dostu Kent" ödülü alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya başladığı online sistem sayesinde yaşlılara 24 saat "manevi evlat" hizmeti veriyor.

02 Eylül 2017 Cumartesi 13:29
Yaşlılara

KAHRAMANMARAŞ - İSMAİL HAKKI DEMİR

Sağlıklı Kentler Birliğince 2015 yılında "Yaşlı Dostu Kent" ödülüne layık görülen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu ödülü taçlandırmak için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan Yaşlı Destek Programını (YADES) hayata geçirmek için talip oldu.

Bu kapsamda başlatılan proje sayesinde 65 yaş üstü yalnız yaşayan, günlük yaşamlarını tek başına sürdüremeyen yaşlıların sağlık durumları, kişisel bakımları, yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçları ve sıcak yemekleri bu merkez tarafından "tek tuşla" karşılanıyor.

İlk etapta yaklaşık 120 yaşlıya ulaşan ekipler, merkezden 24 saat yaşlıların şeker ve tansiyonu başta olmak üzere evlerine yerleştirilen sensörlerle de yangın, su baskını ve gaz sızıntısı olup olmadığını takip ediyor.

"Bu hizmetin Türkiye'de başka bir örneği yok"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"20'si yatalak olmakla birlikte 120 yaşlımıza bu hizmeti sunmaktayız. Çok yaşlımız var ancak ilk etapta sağlık hizmeti sunabilmek ve sistemi oturtmak için 150 yaşlımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Farklı belediyeler çalışma yaptı ancak bu kadar büyük boyutta değil hem sağlık hem temizlik hem yemek ve hem de güvenlik anlamında online olarak yapılan bu hizmetin Türkiye'de başka bir örneği yok."

"Onları hayata kazandırmış oluyoruz"

Hiçbir istekleri olmasa bile ekiplerin evleri ziyaret ederek yalnız yaşayan yaşlılarla sohbet ettiğini, bu yönüyle bile projenin önemli olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Onları sosyal hayata kazandırma anlamında da çok güzel bir proje. Çünkü onlar yalnız kalmış ya da itilmiş gibi o psikolojiyle yaşıyorlar. Hayata küsmüş bir halleri var. Arkadaşlarımız gidip ziyaret ettiklerinde neşeleniyorlar ve çok hoşlarına gidiyor. Bir sahipleri olduğunu biliyorlar. Sosyal belediyecilik anlamında da güzel bir proje. Nasıl ki kadınlara ve engellilere sosyal projeler uyguluyorsak hayata küsmüş olan yaşlılarımıza da böyle bir hizmeti veriyoruz. Yaşlılarımıza manevi bir evlatlık yapıyoruz. Hiçbir şeylerini çözemeseniz bile onların yanında olup dertlerini dinlemek onlar için çok büyük bir mutluluk. Onları hayata kazandırmış oluyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Büyükşehir BelediyesiManevi EvlatTürkiyeYaşlı Dostu KentYaşlıların Yaşamı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınır karakolundaki Mehmetçik'in bayram sevinci
Sınır karakolundaki Mehmetçik'in bayram sevinci
Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş: Müslüman toplumların zulümleri önleyecek birlikleri yok
Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş: Müslüman toplumların zulümleri önleyecek birlikleri yok
Köylülerden Mehmetçik'e bayram ziyareti
Köylülerden Mehmetçik'e bayram ziyareti
Türk Kızılayı Suriye'de kurban eti dağıtıyor
Türk Kızılayı Suriye'de kurban eti dağıtıyor
Turizm merkezlerinde 'drone' ile yol kontrolü
Turizm merkezlerinde 'drone' ile yol kontrolü
Arakan'da yakılan köylerin uydu görüntüleri yayınlandı
Arakan'da yakılan köylerin uydu görüntüleri yayınlandı
İzmir Kuş Cenneti'nde flamingo rekoru kırıldı
İzmir Kuş Cenneti'nde flamingo rekoru kırıldı
Yeşilay 34 ülkeye örnek oldu
Yeşilay 34 ülkeye örnek oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim