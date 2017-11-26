Yatağına uzanıp uyuyabilmenin hayaliyle yaşıyor

KİLİS (AA) - İzzet Mazi - Kilis'te 176 kilogram ağırlığındaki obezite hastası 55 yaşındaki Hatice Civelek, 1 yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşıyor ve yattığında nefesi daraldığı için kanepede oturarak uyuyabiliyor.

Ekrem Çetin Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk ve 14 torun sahibi obezite hastası Civelek, yaşadığı sağlık sorunlarının basına yansımasının ardından İstanbul'da yaşayan hayırsever iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın desteğiyle Gaziantep'te tedavi altına alındı.

Uygulanan diyet programı sayesinde 7 ayda 9 kilo zayıflayarak 185 kilodan 176 kiloya düşen Civelek, diyeti bedensel aktivitelerle destekleyemediği için daha fazla kilo veremedi.

Yaklaşık bir yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan ve yattığında nefesi daraldığı için kanepede oturarak uyuyabilen Civelek'in hayali, yatağına uzanıp uyuyabilmek.

Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hareket etmekte güçlük çektiği için hayatının son 1 yıldır tuvalet ve oturma odası arasında geçtiğini belirtti.

Kanepede sabaha karşı oturarak uyuyabildiğini ve ezan sesiyle yeniden uyandığını dile getiren Civelek, gün ağarıncaya kadar gözyaşı döktüğünü söyledi.

Civelek, gördüğü tedavi ve beslenme diyeti sayesinde 9 kilo verdiğine dikkati çekerek doktorların "mide küçültme ameliyat olabilmesi için 20 kilo daha vermesi gerektiğini" söylediğini ancak hareket edemediği için daha fazla kilo veremediğini anlattı.

"Gece gündüz solunum makinesine bağlı yaşıyorum"

Bütün kiloları 5 yılda aldığına işaret eden Civelek, şöyle devam etti:

"Hastalıktan önce çarşıya çıktığım zaman kardeşlerim, gelinler ve oğlanlar bana yetişemezdi. 'Arkandan atlı mı geliyor' derlerdi, koşarak yetişirlerdi bana. Şimdi akülü arabayla dahi gezemiyorum, hastanenin yolunu bile zor buluyorum. Allah kimseyi gördüğü günden geri koymasın. Hepsi 5 senenin içinde oldu. 5 yıl önce ayağım kırıldı, 6 ay yattım. Eşimden Allah razı olsun bana baktı, yedirdi, içirdi divandan aşağı indirmedi. Tam iyileşmişken kolum kırıldı, bu defa da 6 ay kolum alçıda kaldı. Yedim, içtim, yattım, hareketsiz kaldım yani tüm kiloları bu nedenle aldım. Gece gündüz solunum makinesine bağlı yaşıyorum. Hastalığım iyice ağırlaştı, akülü arabaya biniyorum kırılıyor, hiçbir yere sığmıyorum. Vücudumun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Nefes alamadığım için yatamıyorum."

Civelek, Kilis Belediyesi tarafından kendisine hediye edilen akülü arabaya da sığmadığı için kullanamadığını aktardı.

Zayıflayıncaya kadar üç tekerlekli elektrikli araç almak için yetkililerden destek beklediğini dile getiren Civelek, şunları kaydetti:

"Bazen pencerenin kenarından bakıyorum ve bu insanlar gibi bende ne zaman yürüyeceğim, Allah'ım beni de eski sağlığıma kavuştur diye için için ağlıyorum. Çocuklarım, eşim bana kızıyor, 'Senden kötü durumda olanlar var, haline şükret, otur' diyorlar. İyileşip tüm Kilis'i yardım almadan dolaşmak istiyorum. Hastalığımın belki başka çaresi vardır, yetkililerden bu konuda yardım bekliyorum."