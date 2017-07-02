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02 Temmuz 2017 Pazar 07:11

Yaylada kayıp iki çocuk için seferberlik: Geceyi ormanda geçirmişler

Osmaniye'de dün akşam saatlerinde oyun oynamak için evlerinden çıkan, 11 yaşındaki Yusuf Nergiz ve 8 yaşındaki Kadir Koca’nın bulunması için çalışma başlatıldı.

Yaylada kayıp iki çocuk için seferberlik: Geceyi ormanda geçirmişler
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Yaylada kayıp iki çocuk için seferberlik


Osmaniye'de akşam saatlerinde oyun oynamak için evlerinden çıkan, bir daha da haber alınamayan 11 yaşındaki Yusuf Nergiz ve 8 yaşındaki Kadir Koca’nın bulunması için çalışma başlatıldı.

Amanos Dağları'ndaki Zorkun Yaylası Büyük Küreci Mahallesi'nde oturan Yusuf Nergiz ve Kadir Koca isimli iki arkadaş, oyun oynamak için evlerinden çıktı.

Çocuklar, ilerleyen saatlerde eve dönmeyince aileleri jandarmaya haber verdi. Yayladaki camilerden kayıp çocuklar için anonslar yapılırken, jandarma ve AFAD ekipleri de arama çalışması başlattı. Aramalar, Dervişpınarı, Mitisin ve Tuzdaşı mevkilerinde yoğunlaştırıldı.
Mahallelinin de katıldığı çalışmalardan, şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

KAYIP ÇOCUKLAR BULUNDU

Osmaniye'de dün akşam saatlerinde oyun oynamak için evlerinden çıkan, bir daha haber alınamayan 11 yaşındaki Yusuf Nergiz ve 8 yaşındaki Kadir Koca, bu sabahın ilk saatlerinde birbirine sarılı uyurken bulundu.
Amanos Dağları'ndaki Zorkun Yaylası Büyük Küreci Mahallesi'nde oturan Yusuf Nergiz ve Kadir Koca isimli iki arkadaş, oyun oynamak için evlerinden çıktı. Çocuklar, ilerleyen saatlerde eve dönmeyince aileleri jandarmaya haber verdi. Yayladaki camilerden kayıp çocuklar için anonslar yapılırken, jandarma ve AFAD ekipleri de arama çalışması başlattı. Aramalar, Dervişpınarı, Mitisin ve Tuzdaşı Mevkii'nde yoğunlaştırıldı.
BİRBİRLERİNE SARILMIŞLAR
Günün ilk ışıklarına kadar devam eden arama çalışmaları sorasında çocukların Mitisin Yaylası Mevkii'nde görüldüğü yönünde ihbar alInmasıyla birlikte çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırdı. Bölgede bulunanların yoğun katılımlarıyla yapılan aramada Yusuf ve Kadir, Karanlıkdere bölgesinde ağaçların altında uyur vaziyette bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Yusuf Nergiz ve Kadir Koca ailelerine teslim edilirken, çocukların bulunması ile birlikte arama çalışmalarına katılan yayla sakinleri ve arama çalışmasına katılan ekipler rahat nefes aldı.



 
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