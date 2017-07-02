Yaylada kayıp iki çocuk için seferberlik

Osmaniye'de akşam saatlerinde oyun oynamak için evlerinden çıkan, bir daha da haber alınamayan 11 yaşındakive 8 yaşındaki’nın bulunması için çalışma başlatıldı.Amanos Dağları'ndaki'nde oturanveisimli iki arkadaş, oyun oynamak için evlerinden çıktı.Çocuklar, ilerleyen saatlerde eve dönmeyince aileleri jandarmaya haber verdi. Yayladaki camilerden kayıp çocuklar için anonslar yapılırken, jandarma veekipleri de arama çalışması başlattı. Aramalar, Dervişpınarı, Mitisin ve Tuzdaşı mevkilerinde yoğunlaştırıldı.Mahallelinin de katıldığı çalışmalardan, şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.