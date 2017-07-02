Yaylada kayıp iki çocuk için seferberlik

Osmaniye'de akşam saatlerinde oyun oynamak için evlerinden çıkan, bir daha da haber alınamayan 11 yaşındaki Yusuf Nergiz ve 8 yaşındaki Kadir Koca’nın bulunması için çalışma başlatıldı.
Amanos Dağları'ndaki Zorkun Yaylası Büyük Küreci Mahallesi'nde oturan Yusuf Nergiz ve Kadir Koca isimli iki arkadaş, oyun oynamak için evlerinden çıktı.
Çocuklar, ilerleyen saatlerde eve dönmeyince aileleri jandarmaya haber verdi. Yayladaki camilerden kayıp çocuklar için anonslar yapılırken, jandarma ve AFAD ekipleri de arama çalışması başlattı. Aramalar, Dervişpınarı, Mitisin ve Tuzdaşı mevkilerinde yoğunlaştırıldı.
Mahallelinin de katıldığı çalışmalardan, şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.