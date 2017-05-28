28 Mayıs 2017 Pazar 19:28

Yaz Tatilinde Dil Öğrenmek Çok Kolay

Eğitim her yaşta devam eden bir süreçtir. Doğum anından itibaren başlayan eğitim süreci, yaşam boyu sürer ve her dönemde oluşan bilgi birikimi öğrenim kapasitesinin de artmasına neden olur.