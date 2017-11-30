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Yazar Emrah Serbes'e 22,5 yıl hapis talebi

İzmir-Aydın otoyolunda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'in karıştığı kazaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Yazar Emrah Serbes'e 22,5 yıl hapis talebi

İzmir-Aydın otoyolunda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'in karıştığı kazaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

30 Kasım 2017 Perşembe 17:03
Yazar Emrah Serbes'e 22,5 yıl hapis talebi

İZMİR (AA) - İzmir-Aydın otoyolunda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'in neden olduğu kazaya ilişkin soruşturmayı tamamlayan Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının, dava açılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği fezlekede, Serbes için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Eylül'de İzmir-Aydın otobanında Emrah Serbes'in arkadan çarptığı otomobilde aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Dava açılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen fezlekede, Emrah Serbes'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçunu işlediği vurgulanarak bu kişinin TCK'nın 85/2 maddesi gereği cezasının artırılarak üst sınır olan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Fezlekede, kazanın meydana gelişini gösteren olay yeri tespit tutanakları, Serbes'e ait doku ve kan örneklerinin sonuçlarını içeren adli tıp kurumu raporları ile görgü tanıklarının ifadeleri de yer aldı.

Kenan Doğru da sanık

Fezlekede, kaza sırasında Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını iddia eden arkadaşı Kenan Doğru için de TCK'nın 270. madde gereğince "suç üstlenmek"ten 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yapacağı incelemenin ardından fezlekenin iddianameye dönüştürülerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesi bekleniyor.

Muhabir: Mustafa Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
Emrah SerbesTrafik KazasıTürkiye
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