Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Midyatlı öğrencilerli buluştu

İSTANBUL (AA) - Bir Dilek Tut Türkiye Derneği'nin üniversite temsilcileri olan ve öğrencilerden oluşan Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri, bu kez Mardin Midyat Çalpınar İlkokulu öğrencilerinin dileklerini yerine getirdi.



Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, Çalpınar İlkokulu öğretmeninin kendilerine ulaşması üzerine çalışmalarına başlayan Yeditepe Üniversitesi gönüllü öğrencileri, öğretmenin gönderdiği ihtiyaç listesini, yaptıkları etkinlikler ve buldukları sponsorlarla tamamladı.



10 kişilik ekiple Çalpınar İlkokulu’na giden gönüllü öğrenciler, büyük bir sevinç ve heyecanla karşılandı. İhtiyaç listesindeki malzemeleri okul yönetimine teslim eden Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri, getirdikleri boya ile okulu boyadı. Öğrenciler ayrıca gönüllü öğrencilerden rengarenk okul çantaları ve kırtasiye malzemelerini aldı.

Okulda yaptıkları işlerde gönüllülere yardımcı olan öğrenciler duygularını paylaştı. Çocuklar ilk defa dışarıdan birilerinin onlar için bu kadar çok şey yaptığını ve bunu asla unutmayacaklarını belirtti.

