﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Mayıs 2017 Çarşamba 15:09

Yem makinasına düşerek can verdi

Amasya merkeze bağlı Ezinepazarı Köyü'nde oturan bir vatandaş, hayvanlarına yem karmak için kullandığı makinanın içine düştü.

Yem makinasına düşerek can verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Yem makinasına düşerek can verdi

Amasya'da Muhittin İnan adlı vatandaş, hayvanlarına yem hazırlamak için çalıştırdığı makinanın içine düşerek feci şekilde can verdi.

Muhittin İnan kendisine ait hayvanlara yem vermek için yem karma makinesinin başına geçtiği sırada içine düşerek kolunu ve başını kaptırdı
Amasya'da yem karma makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti.

Gelen ilk bilgilere göre olay, bu sabah merkeze bağlı Ezinepazar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin İnan kendisine ait hayvanlara yem vermek için yem karma makinesinin başına geçtiği sırada içine düşerek kolunu ve başını kaptırdı.

İTFAİYE EKİPLERİ GÜÇLÜKLE ÇIKARDI

Feci şekilde can veren 68 yaşındaki İnan'ın cansız bedenini gören yakınları itfaiyeden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ardından köye gelen Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri çiftçinin cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Cenaze incelemenin ardından hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadece 50 adet üretildi Sadece 50 adet üretildi
Nevşehir'de Türkçe tabela kampanyası Nevşehir'de Türkçe tabela kampanyası
Fal bakılan kafeteryalara polis baskını; 12 gözaltı var Fal bakılan kafeteryalara polis baskını; 12 gözaltı...
İzmir Bayındır'da öğrenci servisi kaza yaptı, 9 yaralı var İzmir Bayındır'da öğrenci servisi kaza yaptı,...
Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ operasyonu; 79 gözaltı Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ operasyonu;...
Fırtına evlerin çatılarını uçurdu, duvarları yıktı Fırtına evlerin çatılarını uçurdu, duvarları...
Yukarı Çık

Sadece 50 adet üretildi
Bentley yeni gözdesini tanıttı.

Haberi Oku