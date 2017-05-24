Yem makinasına düşerek can verdi

Amasya'da Muhittin İnan adlı vatandaş, hayvanlarına yem hazırlamak için çalıştırdığı makinanın içine düşerek feci şekilde can verdi.Muhittin İnan kendisine ait hayvanlara yem vermek için yem karma makinesinin başına geçtiği sırada içine düşerek kolunu ve başını kaptırdıAmasya'da yem karma makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti.Gelen ilk bilgilere göre olay, bu sabah merkeze bağlı Ezinepazar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin İnan kendisine ait hayvanlara yem vermek için yem karma makinesinin başına geçtiği sırada içine düşerek kolunu ve başını kaptırdı.Feci şekilde can veren 68 yaşındaki İnan'ın cansız bedenini gören yakınları itfaiyeden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ardından köye gelen Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri çiftçinin cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Cenaze incelemenin ardından hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.