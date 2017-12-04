Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105215
ALTIN
159.003
DOLAR
3.8813
STERLİN
5.2287
EURO
4.6011
Vodafone Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazandı
Vodafone Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazandı
Medipol Başakşehir-Braga maçına İskoç hakem
Medipol Başakşehir-Braga maçına İskoç hakem
Gençlerbirliği'ne umut ışığı
Gençlerbirliği'ne umut ışığı
'THY Avrupa Ligi'nde olmamanın hayal kırıklığını yaşıyorum'
'THY Avrupa Ligi'nde olmamanın hayal...
Fenerbahçe yükselişe geçti
Fenerbahçe yükselişe geçti

Yemen Başbakanı Dağr: GHK'ye Husilere karşı destek verilmeli

Yemen Başbakanı Dağr, "GHK'ye Husilere karşı yürüttükleri mücadelede destek vermek ulusal çıkardır. Her birimizin İran tehdidi karşısında onlara destek vermemiz gerekiyor" dedi.

Yemen Başbakanı Dağr: GHK'ye Husilere karşı destek verilmeli

Yemen Başbakanı Dağr, "GHK'ye Husilere karşı yürüttükleri mücadelede destek vermek ulusal çıkardır. Her birimizin İran tehdidi karşısında onlara destek vermemiz gerekiyor" dedi.

04 Aralık 2017 Pazartesi 16:44
Yemen Başbakanı Dağr: GHK'ye Husilere karşı destek verilmeli

ADEN (AA) - Yemen'deki meşru yönetimin geçici başkenti olan Aden'de düzenlenen bir programda konuşma yapan Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, "GHK'ye Husilere karşı yürüttükleri mücadelede destek vermek ulusal çıkardır. Her birimizin ve Arap kardeşlerimizin güvenliği için İran tehdidi karşısında onlara destek vermemiz gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Sana'da dün müttefik olanlar arasında bugün şiddetli çatışmaların yaşandığını belirten Dağr, "Yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Husilerle işbirliğinden çekilen kişiler için 'genel af' ilan edecek. Temeli hoşgörü ve kardeşlik üzerine tesis edilmiş yeni bir sayfa açacağız." dedi.

"Yasal olarak Husilere karşı savaşan kişilerin yanında duracağız. Liderliğin, ulusal partilerin ve vatan evlatlarının çoğunun görüşü bu." ifadesine yer veren Dağr, bazı tarafların şiddeti denediğini, ancak kendilerini barışa ulaştırmadığını söyledi.

Yemen'de meşru hükümete karşı birlikte hareket eden Husiler ile eski cumhurbaşkanı Salih yanlıları arasındaki çatışmalar cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Abdurabbu Mansur HadiAhmed Abid Bin DağrDünyaGenel AfHusilerYemen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'nun iddialarına dayanak gösterdiği evrak Başsavcılıkta
Kılıçdaroğlu'nun iddialarına dayanak gösterdiği evrak Başsavcılıkta
Sarraf'ın yanında çalışan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor
Sarraf'ın yanında çalışan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor
BM AIDS'in Mısır'da yayılmasından endişeli
BM AIDS'in Mısır'da yayılmasından endişeli
Kediye işkence iddiasıyla gözaltına alınan er adliyede
Kediye işkence iddiasıyla gözaltına alınan er adliyede
'Para transferlerini kuzenim yapmış olabilir'
'Para transferlerini kuzenim yapmış olabilir'
Darbeci yarbay polise teslim olan askerlere ateş etmiş
Darbeci yarbay polise teslim olan askerlere ateş etmiş
Koç Üniversitesi “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü”ne başvurular başladı
Koç Üniversitesi “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü”ne başvurular başladı
"Toplumun yüzde 78’i mevcut sağlık durumundan memnun"

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim