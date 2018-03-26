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'Yemen'de 2017'de her gün en az 5 çocuk öldü ya da yaralandı'

UNICEF, Yemen'de geçen yıl her gün çatışmalarda en az 5 çocuğun öldüğü ya da yaralandığını bildirdi.

'Yemen'de 2017'de her gün en az 5 çocuk öldü ya da yaralandı'

UNICEF, Yemen'de geçen yıl her gün çatışmalarda en az 5 çocuğun öldüğü ya da yaralandığını bildirdi.

26 Mart 2018 Pazartesi 09:23
'Yemen'de 2017'de her gün en az 5 çocuk öldü ya da yaralandı'

MARİB (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de geçen yıl her gün çatışmalarda en az 5 çocuğun öldüğü ya da yaralandığını bildirdi.

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, Ürdün'ün başkenti Amman'da yaptığı açıklamada, "Yemen'de 2017 yılında her gün en az 5 çocuk öldü ya da ciddi yaralanmalara maruz kaldı. Yine aynı yıl, kolera ve difteri salgını baş gösterdi, bu hastalıklar nedeniyle de çok sayıda çocuk öldü." dedi.

"Yemen'de kıtlık tehlikesi hala büyük oranda mevcut"

Yemenli çocukların 3 yıldır süren savaş nedeniyle ciddi ihtiyaçları bulunduğuna dikkati çeken Cappelaere, savaşın "ağır yetersiz beslenme" sorununu ikiye katladığını belirtti.

Yemen'in, ağır yetersiz beslenen çocuk sayısı bakımından dünyadaki ilk 3 ülke arasında yer aldığına işaret eden Cappelaere, "Bu durumun daha da kötüleşebileceğini vurgulamak gerekiyor. Yemen'de kıtlık tehlikesi hala büyük oranda mevcut." diye konuştu.

"Yaklaşık 2 milyon çocuk okula gitme fırsatı bulamıyor"

Ülkedeki eğitim durumuna da değinen Cappelaere, yaklaşık 2 milyon çocuğun okula gitmediğini ya da bu fırsatı bulamadığını kaydetti.

Cappelaere, ülkedeki 2 bin 500 okulun, ya savaşta yıkıldığı ya da askeri amaçlar veya göçmenlerin barındırılmasında kullanıldığı için asli işlevini yerine getiremediğini vurguladı.

"Çocuklara yönelik savaş şimdi durdurulmalı"

"Çocuklara yönelik savaşın yarın değil şimdi durdurulmasını" isteyen Cappelaere, Yemen'de savaşan tarafların, başından beri "çocukların korunması" ilkesine riayet etmediğine dikkati çekti.

Cappelaere ayrıca ülkedeki yetkili kurumlara, insani yardımların koşulsuz ülkeye girişine izin vermesi çağrısı yaptı.

Muhabir: Gülşen Topçu

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