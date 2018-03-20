Yemenli sanatçı halkın sıkıntılarını 'duvarlara anlatıyor'

SANA (AA) - Tevfik Ali - Savaşa ve yıkımlara sanatıyla direnen Yemenli Hayfa Sebya, ülkesinde 3 yıldır devam eden çatışmaların kadınlar ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri başta olmak üzere halkın yaşadığı trajediyi duvarlara çizdiği resimlerle anlatıyor.

Sanatını savaşın kadın ve çocuklar başta olmak üzere halka uzanan yönünü anlatmaya adayan Sebya, "Suskun Kurbanlar" adı altında başlattığı girişim çerçevesinde halkın çektiği acıları resmetmek için başkent Sana'da çatışmaların yıkamadığı duvarları seçiyor.

"Suskun Kurbanlar" girişimi kapsamında 7 duvar resmi yapan Sebya, resimlerinde çatışma nedeniyle göç etmek zorunda kalan kadın ve çocukların sıkıntılarının yanı sıra çocukların okula giderken karşılaştığı sorunlar, çatışma taraflarının bombardımanlarda okulları hedef alması veya okulları kışlaya çevirmesi gibi konuları ele alıyor.

AA muhabirine konuşan Sebya, bu girişimi geçen yıl Ağustos ayında başlattığını ve çatışmalar sona erene kadar duvarlara resim çizmeye devam edeceğini belirterek, sanatın "barış dilini yayma gücü" olduğunu söyledi.

Cadde duvarlarının toplumun her kesimine ulaşmak için adeta açık bir sergi olduğunu ifade eden Sebya, ilk defa duvar resmi yapmadığını, daha önce de iki girişimde yer aldığını aktardı. Sebya, bu girişimi, savaş zamanında kadın ve çocukların çektiği acılara ve çatışmaların topluma verdiği zarara dikkati çekmek için başlattığını ifade etti."Duvarlara resmetmek topluma ulaşmanın en hızlı yolu"

Sanatını yansıtmak için tuvaller yerine duvarları seçmesinin nedenine ilişkin Sebya, "Duvarlar nefret kusmaya başlamıştı. Bu duvarların savaşın mağdur ettiği kadın, çocukların sorunlarını anlatmasının daha iyi olacağını düşündüm." dedi.

Duvarlara resmetmek "özgür bir sanat" şekli ve sanatçının mesajını topluma iletmesinin en hızlı yolu olduğunu kaydeden Sebya, savaşın yıkıcı yüzünü en iyi ve en doğru şekilde nasıl anlatabileceğini düşündüğünü ve sonunda duvarları buna aracı kılmaya karar verdiğini aktardı.

"Herkesin onurlu bir yaşam sürmesini temenni ediyorum"

"Suskun Kurbanlar" girişimi çerçevesinde yaptığı resimlerin her birinin ayrı bir fikri ve teması olduğunu belirten Sebya, şunları söyledi:

"Sanat aramızda barış, asil değerler, sevgi kültürü ve savaş zamanında birlikte yaşama dilini yayma gücüne sahip. Savaşın sona ermesini ve ülkem başta olmak üzere tüm dünyada barışın sağlanmasını, herkesin onurlu bir yaşam sürmesini temenni ediyorum."