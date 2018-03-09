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Yeni Ferrari 488 Pista'nın lastikleri Michelin'den

- Michelin Pilot Sport Cup 2 K2, yeni Ferrari 488 Pista'yı orijinal ekipman olarak donatacak

Yeni Ferrari 488 Pista'nın lastikleri Michelin'den

- Michelin Pilot Sport Cup 2 K2, yeni Ferrari 488 Pista'yı orijinal ekipman olarak donatacak

09 Mart 2018 Cuma 10:57
Yeni Ferrari 488 Pista'nın lastikleri Michelin'den

İSTANBUL (AA) - Yeni Ferrari 488 Pista için özel olarak geliştirilen Michelin Pilot Sport Cup 2 K2 yüksek performans lastikleri geliştirilmiş yol tutuş, daha spor bir sürüş deneyimi ve yüksek güvenlik sunuyor.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, Michelin, motor sporlarından kazandığı deneyim sayesinde yüksek performans lastikleri ile dünyaca ünlü markalara çözüm ortaklığı yapmaya devam ediyor. Michelin Pilot Sport Cup 2 K2, yeni Ferrari 488 Pista'yı orijinal ekipman olarak donatacak.

Michelin'in son jenerasyon yüksek performans lastiği olan Michelin Pilot Sport Cup 2 K2, güvenlik ve sürüş keyfi arasında optimum denge sunarak sürücülere hem pistte hem de yolda maksimum performans sağlıyor. Ferrari ve Michelin mühendislerinin ortak çalışmaları ile 14 ay süren çalışmalar sonucunda geliştirilen lastiklerde motor sporları alanında geliştirilen yenilikçi teknolojiler kullanıldı.

Farklı hava koşullarında yüksek ve istikrarlı bir yol tutuş sağlayan Pilot Sport Cup 2 K2, özel kauçuk bileşeniyle fark oluşturuyor. Artırılan yanak sertliği sayesinde daha hızlı viraj alınmasını sağlayan lastikler, Aramid kuşağı teknolojisiyle de sürücülere hakimiyet kazandırıyor.

Anahtar Kelimeler:
FerrariMichelin
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