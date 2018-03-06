Yeni Ford Mustang Bullitt, Cenevre'de sergilenecek

İSTANBUL (AA) - Yeni Ford Mustang Bullitt'in Avrupa tanıtımı Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, adını taşıdığı "Bullitt" filminin 50'nci yıl dönümünü kutlayan yeni özel versiyon Ford Mustang Bullitt, Cenevre Otomobil Fuarı'nda Avrupa'ya tanıtılacak.

Bu yılın başında Detroit'teki Uluslararası Kuzey Amerika Otomobil Fuarı'nda (NAIAS) ilk kez görücüye çıkan yeni Mustang Bullitt, haziran ayından itibaren Avrupalı müşteriler için üretilmeye başlanacak ve yıl sonuna doğru teslim edilecek.

Mustang Bullitt'e güç veren Ford'un 5.0 litre V8 motoru, Açık Hava Emiş Sistemi, giriş manifoldu, 87 mm gaz kelebekleri ve Shelby Mustang GT350'den gelen aktarma organı kontrol modülü kalibrasyonu ile 464 PS ve 526 Nm torka sahip.



Siyah veya klasik koyu yeşil dış renk seçenekleriyle sunulan Mustang Bullitt, 19 inç Torq Thrust stili jantlar, kırmızı Bremb fren kaliperleri ve arkadaki Bullitt logosu gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

İç mekanda ise Ford'un 12 inç tamamen dijital LCD ekran yer alıyor ve Recaro spor koltuklar bulunuyor.



Yeni Ford Mustang Bullitt'in standart olarak sunulacak donanımları arasında, vites düşürürken daha pürüzsüz vites değişimi ve 5.0 litrelik V8 motorun kendine has sesini vermesini sağlayan Ford'un yeni devir eşleştirme teknolojisi yer alıyor. 12 adet yüksek performanslı hoparlörden 1000 vat ses çıkışı sunan premium B&O PLAY ses sistemi de standart donanımlar arasında bulunuyor.

Ford Motor Company Grup Başkan Yardımcısı ve Avrupa Orta Doğu ve Afrika Başkanı Steven Armstrong, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Hiçbir şey, Mustang'in ruhunu ve heyecanını Bullitt filminin efsane araç kovalama sahnesi kadar yakalayamadı. Yeni Mustang Bullitt bu yıl satışa sunulduğunda benzer bir etkiyi daha güçlü, devir eşleştirme ve B&O PLAY ses düzeni gibi heyecan verici yeni özelliklerle donatılmış ve tıpkı filmin yıldızı Steve McQueen gibi alçak gönüllü ama havalı bir şekilde yaratacak."