Yeni Jeep Wrangler gün yüzüne çıktı

İSTANBUL (AA) - Yeni Jeep Wrangler, maceraseverlerin karşısına 29 Kasım'da Los Angeles Auto Show'da çıkacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep'in efsanevi Wrangler modelinin yeni nesli gün ışığına çıktı.

Bugüne kadar üretilen en yetenekli SUV unvanına sahip Wrangler, yeni neslinde de ikonik tasarım özelliklerini korurken, yüksek verimliliğe sahip gelişmiş motor ve şanzıman seçenekleri, teknolojik donanımları ve daha çeşitli karoser kombinasyonlarıyla ilk kez 29 Kasım'da Los Angeles Auto Show'da maceraseverlerin karşısına çıkacak.

İkonik yedili ızgara, maskülen tasarım hatları, sembolik yuvarlak farları ve kare stop grubuyla geçmişe olan aidiyetini dışa vuran yeni Wrangler, daha iyi aerodinamik özellikleri, yükseltilmiş malzeme kalitesi ve işçilik seviyesiyle dikkati çekerken, karoser seçeneklerinde sunulan çeşitlilik de macerasever 4x4 tutkunlarını mutlu edecek.

Katlanabilen ön camı, farklı kapı sayısına sahip karoser kombinasyonu ve tamamen açılabilen tavan yapısıyla açık hava özgürlüğünü en üst seviyeye çıkaran yeni Wrangler, 29 Kasım'da Los Angeles Auto Show'da olacak.