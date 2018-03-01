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Yeni yüzüyle ziyaretçi sayısını katlayacak

Dünyanın en eski tapınak merkezi kabul edilen ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin, tamamlanan çatı koruması sayesinde bu yıl 1 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Yeni yüzüyle ziyaretçi sayısını katlayacak

Dünyanın en eski tapınak merkezi kabul edilen ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin, tamamlanan çatı koruması sayesinde bu yıl 1 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

01 Mart 2018 Perşembe 14:24
Yeni yüzüyle ziyaretçi sayısını katlayacak

ŞANLIURFA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO), "Dünya Mirası Geçici Listesi"ndeki varlıklar arasında bulunan, dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe'deki kazılar 54 yıldır sürüyor.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından "dünyanın en eski tapınak merkezi" kabul edilen ve 6 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Göbeklitepe, bu yıl düzenlenecek 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin adaylarından birisi olacak.

UNESCO adaylığı için son hazırlıkların yapıldığı Göbeklitepe'nin, uzun yıllar daha iyi korunması ve sağlıklı kullanılması için de yürütülen yaklaşık 4 bin metrekarelik çelik çatı çalışması tamamlandı.

Üst çatı çalışmaları nedeniyle geçen yıl geçici olarak ziyarete kapatılan alan, çalışmaların tamamlanması üzerine yeniden açıldı. Ziyaretçiler, koruma çatısı sayesinde bölgeyi rahatça gezip eserleri net bir şekilde görebiliyor.

Göbeklitepe'nin yeniden ziyarete açılmasıyla bölgede turizm sezonun hareketli geçeceği öngörülüyor.

"Tanıtmak için her türlü çalışmayı yapacağız"

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin, yeni yüzüyle ziyaretçilerini beklediğini belirtti.

Göbeklitepe'nin, Mısır piramitleri ve İngiltere'deki Stonehenge anıtından yaklaşık 7 bin 500 yıl daha eski olduğunu anımsatan Demirkol, "Eğer Göbeklitepe'yi layıkıyla tanıtır ve dünya turizmini buraya çekersek Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin ekonomisi de büyük ölçüde bundan pay alacaktır. Bu bakımdan burayı tanıtmak için her türlü çalışmayı yapacağız. Göbeklitepe'nin Türk turizmine çağ atlatacak bir eser olduğunun bilincindeyiz ve 2018 UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de yerini layıkıyla alacağına inanıyoruz." dedi.

"Daha çok turist çekecek"

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da Göbeklitepe'nin ziyarete açılmasıyla kentte hem yerli hem de yabancı turist yoğunluğu yaşanacağını söyledi.

Turizmcilerin uzun süredir bu haberi beklediğinin altını çizen Çoban, "Bölgemizde turizm sezonu yavaş yavaş açılıyor. Uzun süredir herkes Göbeklitepe'nin açılmasını bekliyordu. Yeni haliyle Göbeklitepe inşallah daha çok turist çekecek. Bu yıl beklentimiz 1 milyon civarında yerli ve yabancı ziyaretçinin bölgeye gelmesi. Hazırlıklarımızı ona göre yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Göbeklitepe

İstanbul ve Chicago Üniversitelerinden araştırmacıların 1963'teki yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları, o dönemden beri aralıksız sürüyor.

Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Muhabir: Halil Fidan

Anahtar Kelimeler:
Kültür
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