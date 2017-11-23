Yerli silah sistemler TSK'nın gücünü zirveye taşıyor

ANKAR (AA) - Özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle savunma ve güvenlik alanında küresel aktör olmayı hedefleyen Türkiye'de, yerli ve milli savunma sistemlerine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yerli üretim sistemlerle güçleniyor.

TSK ile güvenlik güçlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması hedefiyle savunma sanayi atılımlarına devam ediliyor. Savunma sanayisinde yerlilik oranı her geçen gün artırılıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Muharip Uçak Projesi (TF-X) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2030'lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacı karşılanacak. Özgün tasarım modeliyle öne çıkması beklenen proje kapsamında, ilk uçuş 2023'te gerçekleştirilecek.

HÜRKUŞ projeleri

Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi olan HÜRKUŞ, Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı olma özelliği taşıyor.

HÜRKUŞ-A Projesi kapsamında 2 prototip temel eğitim uçağının kabulü yapıldı. Bu prototiplerden biri silahlandırılarak, terörle mücadele için Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi. İkinci uçağın ise test-entegrasyon aşamasının tamamlanmasının ardından yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

HÜRKUŞ-B Projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığının eğitim uçağı ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Proje kapsamında, 15 uçağın üretim ve sistem entegrasyonu, uyumu tamamlananların ise yer testleri sürüyor. Projeye ilişkin gelecek ay ilk uçuşun gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ATAK helikopteri projesi

Dünya çapında sınıfındaki en etkin taarruz helikopterlerinden biri olan ATAK'a ilişkin proje kapsamında 25 T-129 ATAK helikopteri, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Kalan 61 helikopterin planlamaya göre, güvenlik birimlerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Tamamen yerli tasarım ve üretim hedeflenerek, modern milli sistemlerle donatılan, yakıt ve mühimmat kapasitesi artırılmış yeni ATAK helikopterinin geliştirileceği ATAK-2 projesi başlatıldı.

Turboşaft Motoru Projesi ile ATAK, Stratejik İHA ve HÜRKUŞ'un motor ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Güvenlik birimleri ile Orman Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan 109 T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin üretilmesinin planlandığı projedeki ilk helikopter teslimatının ise 2021'de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Bayraktar TB-2 Taktik İHA Sistemi

Güvenlik güçlerince, gündüz ve gece şartlarında istenilen bölgede keşif-gözetleme, hedef, teşhis ve hasar tespit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bayraktar TB-2 Taktik İHA Sistemi, 2015'ten itibaren etkin şekilde kullanılıyor. Hareketli ve sabit hedefleri mini akıllı mühimmatlar kullanarak etkisiz hale getirebilen İHA'lar, yüzde 96 oranında yerlilik oranıyla üretiliyor.

Toplamda 112'si silahlı, 151 İHA'nın tedarik edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda 15'i silahlı, 38 Bayraktar İHA güvenlik birimlerine teslim edildi.

ANKA İHA sistemleri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından tasarım ve üretimi yapılan ANKA İHA sistemleri, keşif, gözetleme, hedef teşhis, tespit ve takip görevlerini başarılı şekilde sürdürüyor.

Gerektiğinde imhanın yanı sıra emniyet, asayiş ve kamu düzeninin tesisine yönelik istihbarat desteğinin de sağlandığı projeye ilişkin 25'i silahlı, 40 platform ANKA İHA'nın tedarik edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında 3 silahsız, 2 silahlı İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Operatif İHA Motoru Projesi kapsamında, İHA motorunun da yurt içinde geliştirilmesi hedefleniyor. İlk motor prototipi TUSAŞ tarafından üretildi, kalibrasyon ve test faaliyetleri devam ediyor. Aralık 2018'de prototip kabulünün gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi (MOSHIP) Projesi kapsamında TCG Alemdar, Ocak 2017'de teslim edildi.

Gemi, azami 72 saat içinde 600 metre derinlikten enkaz çıkarma, onarım, denizaltıdan personel kurtarma ve yaşam desteği sağlama gibi birçok görev yapabiliyor.

Amfibi Gemi (LST) Projesi kapsamında birinci gemi olan TCG Bayraktar'ın geçici kabulü 14 Nisan'da yapılarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı. İkinci geminin liman kabul testlerine başlandı, yıl sonuna kadar teslim alınması amaçlanıyor.

MİLGEM ve MİLDEN projeleri

Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamındaki çalışmalar ise devam ediyor. Heybeliada ve Büyükada korvetleri, görevlerini başarıyla yürütüyor.

Denize geçen yıl indirilen üçüncü korvet Burgazada'nın teçhizatla donatım faaliyetleri sürüyor. Bu geminin 2018'de bütün donanımları ve silah sistemleriyle hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

MİLGEM ada sınıfı korvetlerin dördüncü gemisi Kınalıada, 2020'de TSK'nın hizmetine sunulacak. Toplam 8 gemiden oluşan MİLGEM projesinin beşinci gemisi İstanbul fırkateyninin ilk kaynağı 3 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu fırkateynin blok inşa ve kızak üstü montaj faaliyetlerine devam ediliyor.

Gölcük Tersanesi Komutanlığında 6 yeni tip denizaltı projesi inşaatları başlarken, bu kapsamda birinci geminin donatım faaliyetlerine de geçilecek.

Elde edilen kazanımların, Milli Denizaltı (MİLDEN) kapsamında inşa edilmesi hedeflenen yerli ve milli denizaltılar için güçlü bir referans olması bekleniyor. Yeni tip denizaltı projesinin ilk gemisi TCG Pirireis'in inşasına 2015'te başlandı.

TCG Hızırreis ve TCG Muratreis denizaltılarının yapımı ise sürüyor. TCG Aydınreis, TCG Seydialireis ve TCG Selmanreis denizaltılarının kaynak atımlarının ise 12'şer aylık periyotlarla ilerleyen dönemlerde yapılması planlanıyor. Bu kapsamda TCG Pirireis'in, Nisan 2021'de hizmete sunulması hedefleniyor.

Milli Piyade Tüfeği Projesi

TSK'nın istek ve özelliklerini taşıyan, muharebe ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında hizmet eden Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) milli imkanlarla tasarlandı.

Farklı 42 NATO standardı kapsamında yapılan testleri hatasız geçen tek tüfek olma unvanını kazanan MPT-76'da seri üretim başladı. Bu kapsamda 3 bin 435 tüfek teslim edildi. 2017 yılı sonuna kadar 7 bin tüfeğin teslim edilmesi hedefleniyor. 2026 yılına kadar toplam 250 bin MPT-76'nın alımı planlanıyor.

MPT-76 silahının 7,62 milimetre çap ve 5,56 milimetre kalibredeki versiyonu MPT-55 ise her türlü arazi şartlarında çalışılabilecek şekilde milli imkanlarla tasarlandı. Toplam 90 bin MPT-55'in alım süreci sürüyor.

Ayrıca 7,62 milimetre ve 12,7 milimetre kalibredeki keskin nişancı tüfekleri de yerli firmalar aracılığıyla üretiliyor.

ALTAY tankı ve zırhlı araç projeleri

Modern ana muharebe tankının milli imkanlarla tasarlanması, geliştirilmesi, prototip üretimi, test ve kalifikasyonunu içeren Altay Projesi'nin testleri başarıyla tamamlandı.

Proje kapsamında, 250'si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik seri üretim için ihaleye çıkıldı. İlk teklifler cuma günü verilirken, ihalenin yakın zamanda sonuçlandırılması bekleniyor.

Askeri birliklerle güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil olmak üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap veren zırhlı araç üretimlerine son hızla devam ediliyor.

Yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip Ejder Yalçın, Cobra-2, Kirpi ve benzeri zırhlı araçlar da, yüksek yerlilik oranıyla Türkiye'de üretilerek, hizmete sunuluyor. Bugüne kadar 700'ün üzerinde zırhlı araç teslimatı yapılırken, teslimatlara da devam ediliyor.

Bora, Kasırga, Hisar ve Korkut projeleri

Uzun menzilli karadan karaya silah sistemi olan Bora füzesinin teslimat testi, Sinop'ta 11 Mayıs'ta başarıyla gerçekleştirildi.

Envanterde yer alan Kasırga füzesine, K+ Projesi ile güdüm ve pod kabiliyeti eklendi ve menzili 120 kilometreye uzatıldı.

Türkiye'nin dış tehditlere karşı korunmasında büyük önem taşıyan hava savunma sistemleri kapsamında dışa bağımlılığı azaltmak adına başlatılan Hisar ve Korkut projeleri ile alçak ve orta irtifada hava savunma imkanlarının millileştirilmesi hedefleniyor.

Tanksavar silah sistemleri

Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemlerine (OMTAS) ilişkin çalışmalar ise sürdürülüyor.

Uzun Menzilli Tanksavar Silah Sistemlerinin (UMTAS) azami menzili 8 kilometreye kadar ulaşıyor. Füze, 8 kilometre uzaklıktaki hedefe 50 saniyede ulaşarak imha etme yeteneğine sahip.

Parçacıklı Mühimmat Tedariki (PMT) Projesi ve 35 milimetre Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu (HSSM) kapsamında önemli bir adım atıldı. Proje için yerli firmalardan teklifler alındı.

Tanklara, atılan mühimmatı tanka ulaşmadan havada imha edebilen aktif koruma sistemi monte ediliyor.