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Yılbaşı öncesi 'en yüksek katılımlı' huzur uygulaması

Vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla ülke genelinde 80 bin 643 personelin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Yılbaşı öncesi 'en yüksek katılımlı' huzur uygulaması

Vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla ülke genelinde 80 bin 643 personelin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 00:06
Yılbaşı öncesi 'en yüksek katılımlı' huzur uygulaması

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nın 9'uncusu yapıldı.

Uygulamanın, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişiler ve araçların yakalanması için bugüne kadar yapılanların en yüksek katılımlısı olduğu belirtildi.

80 bin 643 personelin görev aldığı uygulamada 33 hava ve 70 deniz aracı ile 302 dedektör köpek kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, ülke genelindeki uygulamayı Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ile Emniyet Genel Müdürlüğündeki koordinasyon merkezinden takip etti.

İlgili birimlerin daire başkanlarının da hazır bulunduğu merkezde Altınok, uygulama noktalarına görüntülü bağlanarak bilgi aldı, vatandaşların uygulamaya ilişkin görüşlerini dinledi.

Uygulamalar artacak

Emniyet Genel Müdürü Altınok, huzur uygulamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üç kuruma talimatı doğrultusunda söz konusu çalışmanın başlatıldığını söyledi.

Altınok, huzur uygulamalarının bir yıldır aralıklarla yapıldığını, yeni yıla yaklaşılırken biraz daha sıklaştırıldığı bilgisini vererek, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının, yeni yılın huzurlu şekilde karşılanabilmesi amacıyla 24 saat teyakkuz halinde çalışacağını dile getirdi.

Altınok, şunları kaydetti:

"Bu uygulamaların memleketimizde sağlanmış olan güven ve huzur ortamının daha iyi bir noktaya götürebilmesine çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Her yapmış olduğumuz uygulamanın sonuçlarını, vatandaşlarımızda devletine ve güvenlik kuvvetlerine olan güven duygusunu artırdığını görmenin memnuniyetini duyuyorum. Hem vatandaşımızın güven duygusunun üst seviyeye çıkması hem de İçişleri Bakanlığımız bünyesinde yer alan güvenlik kuvvetlerimiz arasındaki iş birliğinin en üst seviyeye çıkarılması noktasında bu uygulamalar çok büyük değer ifade ediyor."

Muhabir: Ali Kemal Akan

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüEmniyet Genel Müdürü Selami AltınokJandarma Genel KomutanlığıSahil Güvenlik KomutanlığıTürkiyeYılbaşı
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