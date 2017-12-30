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Yılbaşında 80 bini aşkın jandarma görev yapacak

Vatandaşların yılbaşı tatilini huzur ve güven ortamında geçirmelerini sağlamak için Türkiye genelinde 80 bin 565 jandarma personeli görev başında olacak.

Yılbaşında 80 bini aşkın jandarma görev yapacak

Vatandaşların yılbaşı tatilini huzur ve güven ortamında geçirmelerini sağlamak için Türkiye genelinde 80 bin 565 jandarma personeli görev başında olacak.

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:49
Yılbaşında 80 bini aşkın jandarma görev yapacak

ANKARA (AA) - Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tatilinde yaşanabilecek güvenlik problemlerinin önüne geçebilmek için kontrol ve denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda yılbaşı tatili süresince 10 bin 678 ekipte görevli 73 bin 759 asayiş ve 3 bin 346 ekipte görevli 6 bin 809 trafik personeli olmak üzere 80 bin 568 jandarma personeli görev yapacak.

Tatil süresince umuma açık eğlence mekanlarının denetimleri ile yol kontrolleri artırılacak.

Ayrıca yetkililer, vatandaşları alkollü araç kullanmamaları, hız yapmamaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı.

Muhabir: Orhan Onur Gemici

Anahtar Kelimeler:
Jandarma Genel KomutanlığıTürkiyeYılbaşı Tatili
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