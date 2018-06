Yıldırım: Bir tek insanımızı dahi terör örgütlerine feda etmeyiz

BATMAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Adalet Caddesi'nde düzenlenen mitingde, meydanın coşkusu ve inancıyla "yaparsa yine AK Parti yapar" dediklerini, AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a bu kutlu yürüyüşte sahip çıktıkları, her zaman kendileriyle beraber oldukları için Batmanlılara şükranlarını sunduğunu söyledi.

"40 yıldır terörden bedel ödüyoruz"

Değerlerine sahip çıkarak ülkeyi daha da ileri götüreceklerini ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ülke terörden çok çekti. 40 yıldır terörden bedel ödüyoruz. En büyük bedeli de siz, bölge ödüyor. Bu PKK örgütü, bunların, benim kardeşlerim gibi bir derdi yok. Kürtler gibi bir sorunu yok. Asıl Türklerin de Kürtlerin de milletimizin de PKK gibi bir sorunu var. Kürtler, Türkler kardeş. Bakın Kobani'de olaylar oldu. Oradan 220 bin Kürt kardeşimiz buraya sığındı. Biz kucak açtık. Onun için bizim derdimiz Kürtler değil, Kürtlerin de Türklerin de geleceğini karartan, gençlerimizi dağa çıkaran taşeron, proje, bölücü terör örgütüdür. PKK'dır, YPG'dir, PYD'dir."

Başbakan Yıldırım, alandaki bir pankartı okuyarak, gençlerin okuyacağını, alçakların gençleri dağa çıkaramayacağını aktardı.

"Bu alçak terör örgütü oradaki Kürtlere de Araplara da zulmetti"

Sevgiyle birlik ve beraberlikle hoşgörüyle yardımlaşmayla birbirlerine daha çok kenetleneceklerini, bir, beraber, kardeş, birlikte Türkiye olacaklarını belirten Yıldırım, ülke ve milleti tehdit eden her türlü oyunu sabırla, kararlılıkla kenetlenerek bozacaklarını vurguladı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu ramazan ayı bizi birbirimize daha da kaynaştırmak, daha da kenetlenmek için önemli bir fırsattır. Sen, ben davasını bir kenara bırakıp kardeşlerimize karşı hoşgörülü davranacağız, düşmana karşı cesur olacağız. Biz niye Suriye'ye gittik, niye Afrin'e gittik? Çünkü bu alçak terör örgütü oradaki Kürtlere de Araplara da zulmetti. Evlerinden, barklarından, vatanlarından bunları uzaklaştırdı. Oraya gidişimizin sebebi orada yaşayan kardeşlerimizin sorunlarını çözmek, onların can ve mal emniyetini sağlamaktı. Biz Kürt'ü, Türk'ü, Zaza'sı, Çerkez'i ile bir ve beraberiz. Birlikte Türkiye'yiz."

"Bütün vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır." diyen Yıldırım, bu cümleyi Kürtçe de dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, "Tek bir insanımızın gönlünün bile kırılmasına rıza göstermeyiz. Bu ülkenin tek bir evladının kaybolması, hayatının kararmasına asla rıza göstermeyiz. Bir tek gencimizi bir tek insanımızı dahi terör örgütlerine cinayet şebekelerine feda etmeyiz. Ayrımcılık yapan kimseyi aramızda barındırmayalım." ifadesini kullandı.

Sorunun HDP'nin özgür bir parti niteliği taşımamasından kaynaklandığını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"HDP özgür bir parti değil. Kandil'in emrindedir, PKK'nın emrindedir. Kürtlerden, bölgeden oy alıp onların emrini yerine getiriyor. Sizin isteklerinizi, taleplerinizi değil dağ ne diyorsa onu yapıyor. Özgür olsunlar, PKK'yı açıkça lanetlesinler. PKK'ya açık karşı dursunlar, başımın gözümün üstünde yerleri var. Yoksa, halkı isyana çağırıp sokakları kan gölüne döndürmek, Yasin Börü'yü, kurban eti dağıtan çocukları alçakça katletmek insanlık ve özgürlük değildir, Kürtlerin hakkını hukukunu korumak hiç değildir." "Paralar doğru dağa, Kandil'e gönderiliyor"

Batman Belediyesine görevlendirme yapılmadan önceki dönemde şehrin yıllarının pislik, altyapısının ise berbat olduğunu kaydeden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Niye? Ankara'dan paralar geliyor, belediye hizmetine, asfalta, peyzaja, yeşilliği, çiçeğe aktarılması gereken paralar doğru dağa, Kandil'e gönderiliyor. Oradan da bunlar mermi ve silah oluyor, gençlerimize, vatandaşlarımıza kurşun olarak geri dönüyordu. Ama şimdi bütün bunlar sona erdi. Batman gün geçtikçe güzelleşiyor, yeşilleniyor, alt yapısı düzeliyor. Batman'a geçtiğimiz 10 yıl içerisinde çok önemli hizmetler yaptık. HDP'li belediyeye rağmen çevre yolunu tamamladık mı? Hizmet aldık mı? Hayırlı uğurlu olsun. Şehir geçişlerini, Şevket Başak, Esentepe, Adliye Sarayı kavşaklarını yapıp hizmete aldık. Batman-Bismil, Batman-Diyarbakır bölünmüş yolunu yaptık. Bundan sonra da inşallah Batman'a, Türkiye'ye olan hizmetlerimiz artarak devam edecek."

"Vesayet denince akla CHP gelir"

Türkiye'nin AK Parti ile nice güzel günlere, mutlu yarınlara Batmanlılarla ulaşacağını dile getiren Yıldırım, şunları söyledi.

"Türkiye'de vesayetin adı nedir biliyor musunuz? Vesayet denince akla CHP gelir. Eski tek parti dönemlerini, darbeleri düşünün. Bunların arkasında hep CHP olmuştur. Bugün Batman'da dikili ağacı olmayanlar, bir eser ortaya koymayanlar, konuşmaya gelince maşallah mangalda kül bırakmıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı diyor ki 'Amerikanlılar beni aradı', FETÖ'nün iadesini yanlış, eksik olarak talep etmişiz. Sayın İnce önce açıkla bakalım. Seni Amerika'dan kim aradı? Teksas'tan mı aradılar, Arizona'dan mı aradılar, Pensilvanya'dan mı aradılar? Yoksa 'Amerika anavatanım' diyen bir FETÖ'cü aramış olmasın. Seni işletmiş olmasınlar. Kimlerin sözüyle bu ülkenin cumhurbaşkanına, hükümetine iftira ediyorsun. Eğer, bu işin doğrusunu öğrenmek istiyorsan bir zahmet Adalet Bakanımıza git, sana bütün evrakları göstersin, o zaman gerçek nedir anlamış olursun. Orada FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yapmış olduğumuz yazışmaları, evrakları tek tek görürsün. Sen bu memleketin cumhurbaşkanı adayısın. Dolayısıyla sözlerine dikkat etmen gerekir. Yalanla iftirayla siyaset olmaz, memlekete hizmet hiç olmaz. Bunların daha öğrenecek çok şeyleri var. AK Parti'den öğrenecekleri çok şeyleri var."

100 lira yatırım yapana 116 lira destek

Batman'a 100 lira yatırım yapana 116 lira teşvik verdiklerini belirten Yıldırım, şunları dile getirdi:



"Ama yine de istediğimiz yatırımı göremiyoruz. Neden? Terör yüzünden. Terör algısı ortadan kalkmadan insanlar yatırıma gelmiyor. Yeterli yatırım olmayınca gençlerimize yeterli iş alanları olmuyor. Hanımlarımıza yeterince iş hayatında yer ayıramıyoruz. İşte bunlardan kurtulmanın yolu birliğimize, beraberliğimize gözümüzün ışığı gibi bakmamız."

200 yataklı hastane yapılıyor

Üniversiteler, şehir hastaneleriyle ülkeyi donattıklarını, Batman'a 200 yataklı kadın doğum hastanesi yapıldığını bildiren Yıldırım, kentte 500 yataklı çok büyük bir hastane daha yapmayı planladıklarını aktardı.

Mitinge katılanların tıp talebi üzerine Yıldırım, "O büyük hastaneyi yaparsak tıp fakültesi olmadan olur mu? İnşallah onu da önümüzdeki zaman içerisinde gündeme alacağız." dedi.

Batman'a 16 milyar lira yatırım ve hizmet yapıldı

Başbakan Yıldırım, Türkiye kalkınırken Batman'da her ihtiyacı karşılamak için seferber olduklarına işaret ederek, 2002'den bugüne kadar Batman'a 16 milyar liralık yatırım ve hizmet kazandırdıklarını vurguladı. Yıldırım, şöyle devam etti:

"Müjdeyi veriyorum, 15 bin seyirci kapasiteli stadyum yapıyoruz, mevcut stadyumu da millet bahçesi, yeşil bir bahçe yapıyoruz. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için 5 yeni hastane yaptık. Batman'ı Diyarbakır'a Siirt'e bölünmüş yollarla bağladık. Güney çevre yolunu tamamladık, Batman kuzey çevre yolu Sason-Muş yolu olmak üzere 8 proje halen devam ediyor. Bunları da inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. Terör azalınca huzur artınca Batman'a turist girişi de iki katına çıktı."

"Tarihi eserlerimiz koruma altına alındı"

Yıldırım, Batman genelinde 4 bin 500 TOKİ konutunu yaptıklarını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Beton kaplı baraj tipinde, gövde dolgu hacmi bakımından dünyada birinci sırada gelen Ilısu Barajı bitmek üzere, hayırlı uğurlu olsun. Bu baraj faaliyete geçtiğinde ekonomimize 1,5 milyar liralık katkı sağlayacak. Ilısu Barajı'nın bir uçtan diğer uca uzunluğu 150 kilometrelik bir göl oluyor, Batman'a deniz geliyor. Turizm balıkçılığı artıyor, bu barajla birlikte bölge mimarisi dikkate alınarak Hasankeyf tarihi ilçemiz tamamen yenilendi. Tarihi eserlerimiz koruma altına alındı."

