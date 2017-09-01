Yıldırım, Etiyopya Başbakanı Desalegn ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn ile telefonda görüştü.
Görüşmede, FETÖ ile mücadele konusundaki kararlılık ve ortak irade bir kez daha teyit edildi.
Muhabir: İsmail Özdemir
Başbakan Yıldırım, Etiyopya Başbakanı Desalegn ile telefonda görüştü. Görüşmede, FETÖ ile mücadele konusundaki kararlılık ve ortak irade bir kez daha teyit edildi.
İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn ile telefonda görüştü.
Görüşmede, FETÖ ile mücadele konusundaki kararlılık ve ortak irade bir kez daha teyit edildi.
Muhabir: İsmail Özdemir