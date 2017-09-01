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Yıldırım, Etiyopya Başbakanı Desalegn ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Etiyopya Başbakanı Desalegn ile telefonda görüştü. Görüşmede, FETÖ ile mücadele konusundaki kararlılık ve ortak irade bir kez daha teyit edildi.

Yıldırım, Etiyopya Başbakanı Desalegn ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Etiyopya Başbakanı Desalegn ile telefonda görüştü. Görüşmede, FETÖ ile mücadele konusundaki kararlılık ve ortak irade bir kez daha teyit edildi.

01 Eylül 2017 Cuma 16:48
Yıldırım, Etiyopya Başbakanı Desalegn ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn ile telefonda görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Desalegn ile görüşmesinde, Etiyopya ile iyi ilişkilere verilen önemi vurguladı.

Görüşmede, FETÖ ile mücadele konusundaki kararlılık ve ortak irade bir kez daha teyit edildi.

Muhabir: İsmail Özdemir

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımEtiyopyaFETÖHailemariam DesalegnPolitikaTelefon
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