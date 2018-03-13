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Yıldırım'ın konuşmaları görme engelliler için kitaplaştırıldı

Başbakan Yıldırım'ın basına açık programlarında yaptığı konuşmaların yer aldığı 'Başbakan diyor ki' kitabının ocak sayısı görme engelliler için de hazırlandı. "Göreneller için Başbakan diyor ki" adıyla hazırlanan kitap Braille alfabesiyle bastırıldı.

Yıldırım'ın konuşmaları görme engelliler için kitaplaştırıldı

Başbakan Yıldırım'ın basına açık programlarında yaptığı konuşmaların yer aldığı 'Başbakan diyor ki' kitabının ocak sayısı görme engelliler için de hazırlandı. "Göreneller için Başbakan diyor ki" adıyla hazırlanan kitap Braille alfabesiyle bastırıldı.

13 Mart 2018 Salı 15:47
Yıldırım'ın konuşmaları görme engelliler için kitaplaştırıldı

ANKARA - SİNAN USLU -

Başbakan Binali Yıldırım'ın göreve geldiği tarihten itibaren her ay basına açık programlarında yaptığı konuşmalara yer verilen "Başbakan diyor ki" kitabının ocak sayısı görme engelliler için de hazırlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başbakanlık Basın Müşavirliğince, Braille alfabesi ile ilk kez basılan "Göreneller için Başbakan diyor ki" adlı kitap, bakanlıklara, üniversitelere, vakıflara, Milli Kütüphane ile diğer kütüphanelere, görme engelliler konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşlarına, özel eğitim kurumlarına, görme engelli öğretmen ve din görevlileri ile belediyelerin ilgili birimlerine gönderildi.

Kitabın içeriğine ait metin dosyasının yer aldığı CD de dijital kütüphanelere ulaştırıldı.

Kitabın kapağındaki karekod ile "www.basbakanlik.gov.tr" adresinden kitabın PDF ve Word formatlarına da erişim sağlanabiliyor.

Başbakan Yıldırım'ın mesajının yer aldığı kitabın giriş bölümünde, ocak ayının en önemli gelişmesinin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridorunu önlemek amacıyla Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı olduğu belirtildi.

Dergide, "Kahraman ordumuz, harekatın planlama ve icrasında sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyeti göstermiş, ele geçirdiği bölgelerde dost ve kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmıştır." ifadesine yer verildi.

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