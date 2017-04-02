Yılın Öğretmeninin diploması sahte çıktı

2015 Yılında Başbakanlık tarafından Yılın Öğretmeni seçilen R.S’nin diploması sahte çıktı.Başbakanlık tarafından 2015’de yılın öğretmeni seçilerek ödüllendiren R.S.nin, 19 yıl süreyle sahte diplomayla çeşitli illerde öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı.

Trabzon Atatürk İlkokulunda görev yapan R.S.den Milli EğitimBakanlığı diplomasını istedi. R.S.nin düzenlediği geçici mezuniyet belgesi incelenince sahte olduğu tespit edildi. Bakanlığın yaptığı suç duyurusu üzerine sahte öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

2015'te üstün başarısından dolayı yılın öğretmeni seçilen R.S'nin diplomasının sahte olduğu anlaşıldı. İlçe milli eğitim müdürlüğü tarafından diplomasının istenmesi üzerine gerçekler ortaya çıktı.

Diplomasının istenmesi üzerine kendi başına Ankara Üniversitesi iletişim fakültesine ait geçici mezuniyet belgesi düzenleyen kişi bu evrakı ilçe milli eğitim müdürlüğüne verdi. Geçici mezuniyet belgesinde ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından belgenin sahte olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine durumu savcılığa haber veren ilçe milli eğitim müdürlüğü şahıs hakkında soruşturma başlattı.

Posta’nın haberine göre Savcılık tarafından açılan davada sahte öğretmenin dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi. Öte yandan bugüne kadar Trabzon'da görev yaptığı 11 yıllık sürede aldığı yaklaşık 350 bin TL maaşında faiziyle geri alınacağı belirtildi. Şahsın daha önceki yıllarda görev yaptığı illerde aldığı ücretlerinde faiziyle geri alınacağı belirtilirken, tam 19 yıldır sahte diplomayla öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı.

4 çocuk annesi kadının ifadesinde 19 yıl önce sahte diplomayı Ankara'nın Sincan ilçesinden İrfan adında birinden aldığını söyledi. Bunun dışında diplomayı nasıl temin ettiğine dair bir bilgi hatırlamadığını belirten şahsın 2015'te yılın öğretmeni seçilmesi de hayrete düşürdü.

FETÖ ile mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüzbinlerce öğretmenin diploması incelemeye alınmış ve bu doğrultu da öğretmenlerden diplomaları istenmişti. Sahte diplomalı yılın öğretmeninin diplomayı hangi kanalla aldığı henüz bilinmiyor.