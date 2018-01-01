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Yılın son ayında da PKK'ya ağır darbe

Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar gerçekleştiren, sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PKK'ya yönelik 2017 yılının son ayında düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi.

Yılın son ayında da PKK'ya ağır darbe

Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar gerçekleştiren, sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PKK'ya yönelik 2017 yılının son ayında düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:16
Yılın son ayında da PKK'ya ağır darbe

ERZURUM (AA) -Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütü PKK mensuplarına yönelik takibi kararlılıkla devam ediyor.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya 2017'nin son ayında da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1-31 Aralık 2017 tarihlerinde, terör örgütü PKK'nın saldırılarında 3 güvenlik görevlisi şehit düştü. Bir sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, bir sivil yaralandı. Operasyon ve saldırılarda yaralanan 7 asker tedavi altına alındı.

Bir ayda 120 terörist öldürüldü

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Aralık 2017'deki operasyonlarda 120 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aralıkta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 195 zanlıdan 163'ü tutuklandı.

Operasyonlar kara kışta da sürdürülüyor

TSK'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi koşulları ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden devam ediyor.

Kış üslenmesine girmeye hazırlanan teröristleri amansız takibe alan Mehmetçik, hava şartlarındaki olumsuzluklara rağmen kararlılıkla yürüttüğü operasyonlarda, PKK'nın çok sayıda sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 Aralık'ta çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 4 bölücü terör örgütü mensubundan birinin, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan "Soreş" kod adlı Şahabettin Naşa, birinin de örgütün sözde Erzurum sorumlularından "Rohat Ahmet" kod adlı Hamdusena Atala olduğu belirlendi.

PKK'nın 'reklam yüzü' etkisiz hale getirildi

Batı medyası tarafından DEAŞ ile mücadele eden ve YPJ'li olarak bilinen "Zozan Cudi" kod adlı kadın terörist Zozan Temir'in, Şırnak'ta düzenlenen hava harekatında ölü ele geçirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin "Aranan Teröristler Listesi"nin yeşil kategorisinde yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan örgütün sözde "Pülümür Bağır Gücü sorumlusu" Murat Dağ olduğu tespit edildi.

Ağır kayıplar verilmesi ve sözde sorumluların etkisiz hale getirilmesiyle bölgedeki teröristlerde büyük moral bozukluğu yaşandığı belirtildi.

Kahraman Mehmetçik'in zorlu operasyonları kamerada

Güvenlik güçlerinin Erzincan kırsalında soğuk hava ve zorlu kış koşullarında düzenlediği ve bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, geçen ay AA ekibince saniye saniye kaydedildi.

Zorlu kış şartlarında her türlü olumsuzluğa rağmen özveriyle sürdürülen hava destekli operasyonlarda, helikopterle bölgeye ulaşan ve soğuk havaya rağmen günlerce arazide kalan Jandarma Özel Harekat timleri ve komando birlikleri, karla kaplı arazilerde teröristlerin kış üslenmesi için yiyecek ve yaşam malzemesi bulabileceği kış döneminde kullanılmayan yayla evlerini de kontrol ediyor.

Bölgede şu sıralar Tunceli'nin kent merkezi kırsalının yanı sıra Pertek, Hozat ve Ovacık ilçeleri kırsalı, Erzurum Çat ilçesi kırsalı, Kars'ın Çemçe-Madur bölgesi, Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalı ve Ağrı kırsalında operasyon yapan timler, teröristlere göz açtırmıyor.

Örgütün kış üslenmesine ağır darbe

Helikopterlerin yanı sıra zaman zaman uçakların da destek verdiği yurt genelindeki operasyonlarda, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak, barınak ve mağaralarda çeşitli silah, patlayıcı ve mühimmat ile yüklü miktarda un, şeker, çay gibi yiyecek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Sığınaklar ile içerisindeki yaşam malzemelerini imha eden güvenlik güçleri, kış üslenmesine girmeye çalışan eli kanlı örgüte ağır darbe indirmeyi sürdürüyor.

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