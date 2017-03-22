Yoga Koreografi turnuvasında nefes kesen yarışma

Türkiye'de ilk kez 18 Mart 2017 Cumartesi İstanbul’da gerçekleşen 1.Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası şampiyonu belli oldu. İkili koreografi sergileyenbirinci oldu. Zarif akrobatik koreografileriyle izleyen Yoga severleri büyülediler. Uzun yıllardır Yoga yapanların yanı sıra yeni başlayan çok sayıda katılımcının da tekli, ikili koreografiler sergileyerek katıldığı Turnuva neşe içinde gerçekleşti. Yarışmacılar Yoga koreografilerini keskin bir konsantrasyon içinde ve müzik eşliğinde adeta dans eder gibi sundular.(UYF) katkılarıyla hazırlanan ve ilk kez yapılan Turnuva’nın amacı Yogayı bir spor olarak tanıtmak, sevdirmek ve yaygınlaştırmak.Yoganın bedensel, zihinsel, duygusal, enerjisel olarak bireyi tam bir kondisyonla geliştirdiğini anlatmak.: “Yoga evrensel bir spordur, tüm var olan sporların temelidir, yaşamın temelidir. Yıllardır Yoga sporunun tanıtımı ve yaygınlaşması için çalışıyoruz. Yoga koreografileri üzerine yarışma düzenlememizin anlamı; Biz Yoganın evrenin dansı olduğunu söylüyoruz. Yani Yoga bir danstır, insanı kendinden geçiren ve kendine getiren bir dans. Bu yüzden de Yoga koreografileri üzerine yarışma yapıyoruz. Bu tarz yarışmalar dünyanın her ülkesinde Turnuvaların yapılmasına bir vesilesidir. Böylece sporcu Yoga duruşlarındaki maharetini gösterirken Yogayı dans ediyor. Yarışmalar bundan ibarettir; Yogayı dans etmektir” dedişöyle devam etti: “Yoga yarışmaları yıllardır yurtdışında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılmaktadır. Ülkemizde ilk defa UYF tarafından 2016 yılında yapılan Yoga yarışmaları gittikçe artan bir ilgi trendine sahip ve bu turnuvaya da 100 den fazla sporcu başvurdu. Ülkemizde Yoganın gerçek yerini bulması için elimizden geleni yapıyoruz ve önümüzdeki dönemde de yapmaya devam edeceğiz. Yoga yurtdışında bir yarışma sporu olarak değerlendirilmektedir, bu açıdan bakıldığında Yoga yarışmaları yapmakta geç bile kaldık.Yogada yarışma olmayacağı gibi bazı fikirler var fakat Yoga içsel bir gelişim aracı olduğu kadar görsel bir sanattır da. Ritmik jimnastik, artistik buz pateni hatta dans yarışmaları yapılıyor, bu yarışmalarda sporcular hakem heyetine ve seyirciye görsel bir şölen sunuyor ve bir sıralama yapılıyor. Yoga koreografi yarışmalarını da böyle düşünebiliriz, Yoga duruşları belirli bir disiplin ve estetik içinde sunuluyor ve hakem heyeti puanlama yapıyor. En yüksek puanı alan sporcular ilk üçte yer alıyor ama aslında katılan tüm sporcular kazanıyor.Yoga koreografi yarışmaları düzenli olarak devam edecektir, zaten katılımcı ve seyirci sayısının da her defasında kayda değer şekilde artması bunun en güzel kanıtıdır. Temennimiz bizim UYF olarak başlattığımız bu yarışmalara diğer kurumlardan daha fazla destek gelmesi ve Yoga sporunu halkımıza herkesin kolayca uygulayabileceği bir spor dalı olarak tanıtmaktır.”2. Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası’nın da 2 ay sonra gerçekleştirileceğini belirten yetkililer, “Yoga Sporu ile Tüm Dünyaya Barış Doğuyor” mesajını da ilettiler. Yoganın sağlıklı, dengeli, barışçıl yaşamı geliştiren nefes, beden hareketleri, konsantrasyon ve gevşeme çalışmalarından oluştuğunu, Yoganın spor disiplini içinde yapıldığında insanı geliştirdiğini ve Yoga yaparken bu sportif disiplinin doğal olarak ortaya çıktığını belirttiler.UYF yetkilileri tüm sporcuları ve spor yapmak isteyenleri Turnuvalara davet ediyor.2. Uluslararası Yoga Turnuvası Başvuru & Rezervasyon için aşağıdaki iletişim adreslerini kullanabilirsiniz.Turnuva Tarihi: 27 Mayıs 20170212 243 96 42 - 0533 258 7772info@uluslararasiyogafederasyonu.comwww.uluslararasiyogafederasyonu.com