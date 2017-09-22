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Yoğun bakımda alay edilen yaşlı adam ölmüş

dapazarı'ndaki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde hemşirelerin sigara verdiği görüntülerde yer alan yaşlı adamın, o görüntüler çekildikten bir gün sonra öldüğü ortaya çıktı.

Yoğun bakımda alay edilen yaşlı adam ölmüş

dapazarı'ndaki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde hemşirelerin sigara verdiği görüntülerde yer alan yaşlı adamın, o görüntüler çekildikten bir gün sonra öldüğü ortaya çıktı.

22 Eylül 2017 Cuma 16:01
Yoğun bakımda alay edilen yaşlı adam ölmüş

Yoğun bakımda alay edilen yaşlı adam ölmüş

Adapazarı'ndaki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde hemşirelerin sigara verdiği görüntülerde yer alan yaşlı adamın, o görüntüler çekildikten bir gün sonra öldüğü ortaya çıktı. Süzer'in yakınları görüntülerin kaldırılması için savcılığa başvuracaklarını ifade etti.
Adapazarı kent merkezindeki özel bir hastanede çekilen, hemşirelerin 85 yaşındaki Mustafa Süzer'in eline sigara verip dalga geçtiği görüntüler ülke gündemine düştü.

Haberlerin yayınlanmasının ardından olayın acı ayrıntısı ortaya çıktı. Stajyer hemşirelerin dalga geçtiği Mustafa Süzer'in bu görüntüler çekildikten bir gün sonra 19 Ağustos'ta yaşamını yitirdiği öğrenildi. Serdivan Çubuklu Mahallesi'nde yaşayan yaşlı adamın çocukları ve yakınlarının ise bu görüntülerden ölümünden 1 ay sonra televizyon kanallarından haberlerinin olduğu belirtildi.
Çıkan görüntülere tepki gösteren Süzer'in yakınları haber ajansları ve bazı televizyon programlarından gelen ropörtaj tekliflerini reddederek, görüntülerin kaldırılması için savcılığa başvuracaklarını ifade ettiler. 20 Ağustos'ta Çubuklu Mezarlığı'nda toprağa verilen yaşlı adamın, şeker hastası olduğu ve bir süredir vücudunda yaralarla yaşadığı öğrenildi.

HASTANE: 2 STAJYER YAPMIŞ

Bu arada olayın yaşandığı özel hastane de internet sitesinde yaptığı açıklamada yaşananların bir ay önce meydana geldiğini belirtti
Açıklama şöyle:

''Bazı yayın organlarında paylaşılan bir video da yoğun bakımda yatmakta olan bir hastaya meslek dışı ve etik olmayan davranışlar sergilendiği ve bu eylemin de hastanemizde yaz dönemi stajı yapmakta olan 2 stajyer öğrenci tarafından yapıldığı ilk incelemeler de tespit edilmiştir. Vardiya başına 6 hemşirenin çalıştığı yoğun bakım ünitesinde olay sırasında 3 hemşire öğlen yemeği için yemekhanede bulunduğu, diğer 3 hemşire ise salonun diğer ucunda genel durumu bozuk olan hastayla ilgilendikleri sırada, stajyer hemşirelerce bu uygunsuz davranışların sergilendiği anlaşılmıştır. Başta ifade ettiğimiz üzere olaydan bugün haberdar olunmuştur. Söz konusu stajyerler stajları 1 ay önce bitmiş ve hastanemizden ayrılmışlardır. Yaşanan bu durum sebebi ile hastane yönetimi ve çalışanları olarak büyük üzüntü duyduğumuzu belirtir, ayrıca sağlık müdürlüğü tarafından başlatılan incelemenin sürdüğünü bildirir, kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

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