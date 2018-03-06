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YÖK, tez aşamasındaki araştırma görevlilerine burs verecek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, tez aşamasındaki araştırma görevlilerine yönelik yeni başlatılacak YÖK-YUDAB Programı'nı yarın düzenleyeceği toplantıyla kamuoyuna açıklayacak.

YÖK, tez aşamasındaki araştırma görevlilerine burs verecek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, tez aşamasındaki araştırma görevlilerine yönelik yeni başlatılacak YÖK-YUDAB Programı'nı yarın düzenleyeceği toplantıyla kamuoyuna açıklayacak.

06 Mart 2018 Salı 14:29
YÖK, tez aşamasındaki araştırma görevlilerine burs verecek

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yarın düzenleyeceği toplantı ile tez aşamasındaki araştırma görevlilerine yönelik yeni başlatılacak Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (YÖK-YUDAB) Programı'nı kamuoyuna duyuracak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından doktora eğitimine devlet üniversitelerinde devam eden araştırma görevlilerine yönelik yeni programların hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılacak YÖK-YUDAB Programı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'ın yarın saat 12.30'da Kurulda gerçekleştireceği toplantıyla kamuoyuna duyurulacak.

YÖK-YUDAB Programı ile belirlenen öncelikli alanlarda, doktora eğitiminde tez aşamasında olan araştırma görevlilerine kendi alanlarında yurt dışında araştırma yapma imkanı sunulacak.

Muhabir: Selma Kasap

Anahtar Kelimeler:
EğitimYÖKYÖK Başkanı Yekta SaraçYÖK-YUDAB
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