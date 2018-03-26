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YÖKDİL sınav sorularının tamamı erişime açılacak

Sorularının yüzde 10'u erişime açılan YÖKDİL sınavının tamamının erişime açılması için KDK'ye yapılan başvuru, adayın lehine sonuçlandırıldı.

YÖKDİL sınav sorularının tamamı erişime açılacak

Sorularının yüzde 10'u erişime açılan YÖKDİL sınavının tamamının erişime açılması için KDK'ye yapılan başvuru, adayın lehine sonuçlandırıldı.

26 Mart 2018 Pazartesi 23:23
YÖKDİL sınav sorularının tamamı erişime açılacak

ANKARA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, sorularının yüzde 10'u erişime açılan YÖKDİL sınavının tamamının erişime açılması için yapılan başvuru adayın lehine sonuçlandırıldı.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuruma yapılan başvuruda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı öncülüğünde Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sorularının yüzde 10'unun (80 sorudan sadece 8'inin) adayların erişimine açıldığı belirtildi.

Sadece 8 sorunun görülebilmesi nedeniyle diğer sorulara itiraz etme imkanının bulunmadığı ifade edilerek, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sınav uygulamalarında olduğu gibi tüm sınav sorularının adayların erişimine açılması istendi.

Vatandaşın başvurusu üzerine inceleme yapan KDK tarafından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi yetkilileriyle iletişime geçildi.

Söz konusu sınav sorularının tamamının adayların erişimine açılmamasının hukuka ve hakkaniyete aykırılık oluşturduğu tespitleri yapılarak, sınavın uygulanmasından sorumlu Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü yetkililerine durum iletildi.

Çözüm girişimleri kapsamında Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü de başvurucunun talebini haklı bulması üzerine, 17 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınav sorularının tamamı 19 Mart 2018 tarihi itibarıyla sınava giren adayların erişimine açıldı.

Muhabir: Merve Yıldızalp

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Eğitim
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