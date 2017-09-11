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YÖK'ten engelli öğrencilere 'YGS' müjdesi

Yükseköğretim Kurulunca, engelli öğrencilerin özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara başvuru için gerekli olan YGS puanının, sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerli olmasına karar verildi.

YÖK'ten engelli öğrencilere 'YGS' müjdesi

Yükseköğretim Kurulunca, engelli öğrencilerin özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara başvuru için gerekli olan YGS puanının, sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerli olmasına karar verildi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 15:34
YÖK'ten engelli öğrencilere 'YGS' müjdesi

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) engelli öğrencilerin özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara başvuru için gerekli olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanının, sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerli olmasına karar verildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2013'te bazı engelli öğrenci grupları için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli ile "yaygın gelişimsel bozukluklar" (otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) özel yetenek sınavıyla üniversitelere başvurabilmelerinde gerekli YGS puanının 100'e düşürüldüğü anımsatıldı.

Özel yetenek sınavına başvurabilecek engelli öğrenci gruplarına 30 Mart 2017'de zihinsel engelli öğrencilerin de eklendiği belirtilen açıklamada, ayrıca 2017'den itibaren engelli adayların, kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilmesine başlandığı aktarıldı.

Baraj puanının süresi uzatıldı

YÖK'ün açıklamasında, Yükseköğretim Genel Kurulunda engelli öğrencilerin YGS puanının geçerlilik süresine ilişkin alınan karar şöyle aktarıldı:

"YÖK tarafından, özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlara öğrenci seçilmesi ve yerleştirme işlemlerinde engelli öğrencilerin YGS puanının, özel yetenek sınavlarında puan hesaplamasına katılmadığı, sadece sınava başvurabilmek için YGS 100 puanının bir baraj olduğu dikkate alınarak, 24 Ağustos 2017'de alınan Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile engelli öğrencilerin durumlarını ilgili yılda ÖSYS başvurularında ÖSYM'ye başvuruda engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri ve özel yetenek sınavı başvurularında ilgili yıla ilişkin engelli sağlık kurulu raporunu başvuru yapacakları yükseköğretim kurumuna sunmaları kaydıyla YGS puanının sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerli olması uygun görüldü.

2017 yılında YGS'den 100 puan ve üzeri alan ancak bu sene özel yetenek sınavı ile herhangi bir programa yerleşemeyen engelli öğrenciler, 2018 yılında YGS sınavına girmeksizin yetenek sınavına başvurabilecek."

Muhabir: Selma Kasap

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYGSYÖK
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