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Yolcu otobüsünü gelin arabası yaptı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Şirin Tıkıroğlu ile evlenen Zeki Yeğen, gelini babaevinden "gelin arabası" olarak süslediği yolcu otobüsüyle aldı.

Yolcu otobüsünü gelin arabası yaptı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Şirin Tıkıroğlu ile evlenen Zeki Yeğen, gelini babaevinden "gelin arabası" olarak süslediği yolcu otobüsüyle aldı.

05 Mart 2018 Pazartesi 16:21
Yolcu otobüsünü gelin arabası yaptı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Şirin Tıkıroğlu ile evlenen Zeki Yeğen, gelini babaevinden "gelin arabası" olarak süslediği yolcu otobüsüyle aldı.

Bereketli Mahallesi'nde yaşayan ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan özel bir firmada şoför olarak çalışan Yeğen, Şirin Tıkıroğlu ile dünya evine girdi.

Kullandığı yolcu otobüsünü düğün günü gelin arabası yapmaya karar veren Yeğen, süslediği otobüs ile gelinin Güneydamları Mahallesi'ndeki babaevinin önüne geldi.

Oynanan oyunların ve takı merasiminin ardından gelin, şoför koltuğuna oturarak otobüsü kısa bir süre kullandı.

İlginç görüntülerin ortaya çıktığı düğün sonrası gazetecilere açıklama yapan Yeğen, yolcu otobüsünü gelin arabası yapma fikrinin eşinden geldiğini söyledi.

Çok mutlu olduklarını dile getiren damat Yeğen, "Şoförü olduğum yolcu otobüsünün şoförü, düğün günü eşim oldu. Kendisi bana muavinlik de yaptı. Ömür boyu unutamayacağımız bir anı yaşadık." diye konuştu.

Gelin Tıkıroğlu ise otobüs kulanma hayalini hayata geçirdiğini belirterek, "Eşime hayalimi gerçekleştirdiği için teşekkür ederim. Ben de otobüs şoförlüğünde uzmanlaşıp eşime yardımcı olacağım. İyi günde, kötü günde yanında olacağım." dedi.

Muhabir: Mehmet Akif Sarıhan-Zekeriya Güneş

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Baba EviGelin ArabasıGelin Otobüse BindiSarıgölTürkiye
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