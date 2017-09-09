Yörük çadırında kına gecesi

BİLECİK - (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında kurulan çadırda, Yörük kadınları geleneklerini tanıtmak amacıyla temsili kına gecesi düzenledi.

Gelinin etrafında dönerek maniler söyleyen, gönüllerince oba çadırında oyunlar oynayarak eğlenen kadınlar, hem gelenek ve adetlerini tanıttı hem de ziyaretçilerden alkış aldı.

Kına gecesini izleyen Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Söğüt ruhunun yaşatılması için bu geleneklerin önemli olduğunu dile getirdi.

Üç gün sürecek şenliklerde bu tür faaliyetlerin devam edeceğini kaydeden Aydoğdu, "Yörüklerimiz kına gecelerini, geleneklerini ve başka halk oyunlarını yarın sahnede sergileyecek. İnşallah amacımız Söğüt ruhunu yaşatmak ve ülkemizin geleceğinde, gelecek kuşaklara bu kültürü aktarmak çünkü bizim buna ihtiyacımız var. 15 Temmuz'da sokağa çıkan ruh işte Söğüt'ün ruhudur. Bunu böyle bilmek lazım. Bu öyle bir günde, iki günde insanlara verilecek anlayış değildir. Bu yapılan şenlikler, toylar o ruhun yaşatılmasına yöneliktir ve 15 Temmuz'da ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gördük. Çok şükür o ruhla ortaya çıkan milletimiz bu belayı def etmeyi başardı." ifadelerini kullandı. Çadırda kına

Yörük kadınlardan Havva Aydoğdu, amaçlarının, halka, Yörüklerin kına gecesini göstermek olduğunu belirtti.

Aydoğdu, "Köyden insanlarımızı buraya topladık, onlarla temsili olarak kınamızı misafirlerimize tanıtmak istedik. Gelinimize mani söylenerek kına yakılıyor. Ondan sonra eğlencemize devam edeceğiz. Kınamızı özellikle oba çadırında yaparak insanlarımıza geçmişi canlandırmak istedik. İlgi çok yoğun. Bu da bizi çok mutlu etti. Kültürümüzü insanlarımıza yansıttığımız zaman gerekli ilgiyi görüyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Harun Kaymaz