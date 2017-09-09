Yörük çadırında kına gecesi

BİLECİK - (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında kurulan çadırda, Yörük kadınları geleneklerini tanıtmak amacıyla temsili kına gecesi düzenledi.
Gelinin etrafında dönerek maniler söyleyen, gönüllerince oba çadırında oyunlar oynayarak eğlenen kadınlar, hem gelenek ve adetlerini tanıttı hem de ziyaretçilerden alkış aldı.
Kına gecesini izleyen Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Söğüt ruhunun yaşatılması için bu geleneklerin önemli olduğunu dile getirdi.
Yörük kadınlardan Havva Aydoğdu, amaçlarının, halka, Yörüklerin kına gecesini göstermek olduğunu belirtti.
Aydoğdu, "Köyden insanlarımızı buraya topladık, onlarla temsili olarak kınamızı misafirlerimize tanıtmak istedik. Gelinimize mani söylenerek kına yakılıyor. Ondan sonra eğlencemize devam edeceğiz. Kınamızı özellikle oba çadırında yaparak insanlarımıza geçmişi canlandırmak istedik. İlgi çok yoğun. Bu da bizi çok mutlu etti. Kültürümüzü insanlarımıza yansıttığımız zaman gerekli ilgiyi görüyoruz." diye konuştu.
Muhabir: Harun Kaymaz