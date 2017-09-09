Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108452
ALTIN
147.660
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5051
EURO
4.1028
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Birinci transfer dönemi sona erdi
Birinci transfer dönemi sona erdi
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı
Leipzig, Hamburg'u 2 golle geçti
Leipzig, Hamburg'u 2 golle geçti

Yörük çadırında kına gecesi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında kurulan çadırda yapılan kına gecesi, renkli görüntülere sahne oldu.

Yörük çadırında kına gecesi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında kurulan çadırda yapılan kına gecesi, renkli görüntülere sahne oldu.

09 Eylül 2017 Cumartesi 11:44
Yörük çadırında kına gecesi

BİLECİK - (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında kurulan çadırda, Yörük kadınları geleneklerini tanıtmak amacıyla temsili kına gecesi düzenledi.

Gelinin etrafında dönerek maniler söyleyen, gönüllerince oba çadırında oyunlar oynayarak eğlenen kadınlar, hem gelenek ve adetlerini tanıttı hem de ziyaretçilerden alkış aldı.

Kına gecesini izleyen Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Söğüt ruhunun yaşatılması için bu geleneklerin önemli olduğunu dile getirdi.

Üç gün sürecek şenliklerde bu tür faaliyetlerin devam edeceğini kaydeden Aydoğdu, "Yörüklerimiz kına gecelerini, geleneklerini ve başka halk oyunlarını yarın sahnede sergileyecek. İnşallah amacımız Söğüt ruhunu yaşatmak ve ülkemizin geleceğinde, gelecek kuşaklara bu kültürü aktarmak çünkü bizim buna ihtiyacımız var. 15 Temmuz'da sokağa çıkan ruh işte Söğüt'ün ruhudur. Bunu böyle bilmek lazım. Bu öyle bir günde, iki günde insanlara verilecek anlayış değildir. Bu yapılan şenlikler, toylar o ruhun yaşatılmasına yöneliktir ve 15 Temmuz'da ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gördük. Çok şükür o ruhla ortaya çıkan milletimiz bu belayı def etmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Çadırda kına

Yörük kadınlardan Havva Aydoğdu, amaçlarının, halka, Yörüklerin kına gecesini göstermek olduğunu belirtti.

Aydoğdu, "Köyden insanlarımızı buraya topladık, onlarla temsili olarak kınamızı misafirlerimize tanıtmak istedik. Gelinimize mani söylenerek kına yakılıyor. Ondan sonra eğlencemize devam edeceğiz. Kınamızı özellikle oba çadırında yaparak insanlarımıza geçmişi canlandırmak istedik. İlgi çok yoğun. Bu da bizi çok mutlu etti. Kültürümüzü insanlarımıza yansıttığımız zaman gerekli ilgiyi görüyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Harun Kaymaz

Anahtar Kelimeler:
GenelKına çadırSöğüt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı sanıklarından inkarda 'ağız birliği'
Akıncı sanıklarından inkarda 'ağız birliği'
Elazığ'da şehit asker için tören
Elazığ'da şehit asker için tören
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Astana Zirvesi önem arz ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Astana Zirvesi önem arz ediyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
ABD Başkanı Trump'tan 'Katar krizi' diplomasisi
ABD Başkanı Trump'tan 'Katar krizi' diplomasisi
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Suudi Arabistan'dan Katar Emiri'ne cevap
Suudi Arabistan'dan Katar Emiri'ne cevap

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim