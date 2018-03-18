YPG/PKK çocukları kalkan olarak kullanıyor

ANKARA (AA) - MUHAMMED BOZTEPE - Afrin'de bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Türkiye'ye gelen Esma Harma, "13 yaşından büyük çocuk ve gençleri zorla silah altına aldılar. Katılmak istemeyenlere işkence yaptılar. YPG/PKK'ya katılmak istemediği için çoğu çocuğun annelerine sarılarak ağladığını gördüm" dedi.

Mart 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle birçok aile yurdundan ayrılmak zorunda kaldığı Suriye'de, 6 çocuklu Harma ailesi de terörün zulmünden kurtulmak için 6 ay önce Türkiye'ye sığındı.

Harma ailesi, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Solfasol Mahallesi muhtar Salim Ahmet Yurtlu ve yardımsever Sadettin Karagöz'ün yardımıyla tuttukları bir eve yerleşti. Baba Cuma Harma, ailesini bıraktıktan sonra savaşmak için Afrin'e döndü. Ankara'da kalan anne ve 6 çocuğu ise zorlu yaşam koşullarında ayakta kalmaya çalışıyor.

"13 yaşından büyük çocukları silah altına aldılar"

Anne Esma Harma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaştan önce Afrin'de düzenli bir hayatları olduğunu, eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürdüklerini anlattı.

Savaşın çıkmasının ardından tüm düzenlerinin alt üst olduğunu belirten Harma, YPG/PKK'lı teröristlerin bölgelerine gelmeye başladığı günden itibaren korku dolu anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Teröristlerin Afrin'e gelir gelmez tüm mahalle ve sokakların stratejik yerlerine hendekler açmaya başladıklarını anlatan Harma,"13 yaşından büyük çocuk ve gençleri zorla silah altına aldılar. Katılmak istemeyenlere işkence yaptılar. YPG/PKK'ya katılmak istemediği için çoğu çocuğun annelerine sarılarak ağladığını gördüm." diye konuştu.

YPG/PKK'lı teröristlerin kadınlara işkence ve kötü muamele yaptığını anlatan Harma, "Kadınları kendine eş yapmak istediler. Kadınlar bunu kabul etmedi. Çoğu kadın teröristler tarafından tecavüze uğradı. Bu anların hiçbirini unutamıyorum." dedi.

"YPG/PKK sivillerin kaçmasına engel oluyor"

Türkiye'ye kaçma fırsatını bulduklarını ancak bazı akrabalarının halen Afrin'de kaldığını ifade eden Esma Harma, şunları söyledi:

"Konuşmalarımızda akrabalarımız oradaki durumu da anlatıyor. Türk askeri geldiğinden beri YPG/PKK çocukları kalkan olarak kullanıyormuş. Sivillerin kaçmasına engel oluyorlarmış. Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce oradaki siviller, çok zulüm gördüğü için hepsi Türk askerinin bir an önce Afrin'e gelmesi için dua ediyordu. Gözü yaşlı siviller zulümden kurtulmak için Türk askerini bekliyordu. Türk askeri geldi ve orada yaşama hakkını gerçek sahibi olan Afrinlilere geri verdi, vermeye de devam ediyor."