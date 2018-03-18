Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.687
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4540
EURO
4.8144
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum”
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve...
Kocaman "Rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz"
Kocaman "Rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz"
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru

YPG/PKK çocukları kalkan olarak kullanıyor

Afrin'den terör örgütü YPG/PKK'nın şiddetinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Harma ailesi, orada yaşananları AA muhabirine anlattı.

YPG/PKK çocukları kalkan olarak kullanıyor

Afrin'den terör örgütü YPG/PKK'nın şiddetinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Harma ailesi, orada yaşananları AA muhabirine anlattı.

18 Mart 2018 Pazar 13:26
YPG/PKK çocukları kalkan olarak kullanıyor

ANKARA (AA) - MUHAMMED BOZTEPE - Afrin'de bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Türkiye'ye gelen Esma Harma, "13 yaşından büyük çocuk ve gençleri zorla silah altına aldılar. Katılmak istemeyenlere işkence yaptılar. YPG/PKK'ya katılmak istemediği için çoğu çocuğun annelerine sarılarak ağladığını gördüm" dedi.

Mart 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle birçok aile yurdundan ayrılmak zorunda kaldığı Suriye'de, 6 çocuklu Harma ailesi de terörün zulmünden kurtulmak için 6 ay önce Türkiye'ye sığındı.

Harma ailesi, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Solfasol Mahallesi muhtar Salim Ahmet Yurtlu ve yardımsever Sadettin Karagöz'ün yardımıyla tuttukları bir eve yerleşti. Baba Cuma Harma, ailesini bıraktıktan sonra savaşmak için Afrin'e döndü. Ankara'da kalan anne ve 6 çocuğu ise zorlu yaşam koşullarında ayakta kalmaya çalışıyor.

"13 yaşından büyük çocukları silah altına aldılar"

Anne Esma Harma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaştan önce Afrin'de düzenli bir hayatları olduğunu, eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürdüklerini anlattı.

Savaşın çıkmasının ardından tüm düzenlerinin alt üst olduğunu belirten Harma, YPG/PKK'lı teröristlerin bölgelerine gelmeye başladığı günden itibaren korku dolu anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Teröristlerin Afrin'e gelir gelmez tüm mahalle ve sokakların stratejik yerlerine hendekler açmaya başladıklarını anlatan Harma,"13 yaşından büyük çocuk ve gençleri zorla silah altına aldılar. Katılmak istemeyenlere işkence yaptılar. YPG/PKK'ya katılmak istemediği için çoğu çocuğun annelerine sarılarak ağladığını gördüm." diye konuştu.

YPG/PKK'lı teröristlerin kadınlara işkence ve kötü muamele yaptığını anlatan Harma, "Kadınları kendine eş yapmak istediler. Kadınlar bunu kabul etmedi. Çoğu kadın teröristler tarafından tecavüze uğradı. Bu anların hiçbirini unutamıyorum." dedi.

"YPG/PKK sivillerin kaçmasına engel oluyor"

Türkiye'ye kaçma fırsatını bulduklarını ancak bazı akrabalarının halen Afrin'de kaldığını ifade eden Esma Harma, şunları söyledi:

"Konuşmalarımızda akrabalarımız oradaki durumu da anlatıyor. Türk askeri geldiğinden beri YPG/PKK çocukları kalkan olarak kullanıyormuş. Sivillerin kaçmasına engel oluyorlarmış. Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce oradaki siviller, çok zulüm gördüğü için hepsi Türk askerinin bir an önce Afrin'e gelmesi için dua ediyordu. Gözü yaşlı siviller zulümden kurtulmak için Türk askerini bekliyordu. Türk askeri geldi ve orada yaşama hakkını gerçek sahibi olan Afrinlilere geri verdi, vermeye de devam ediyor."

Son Güncelleme: 18.03.2018 11:10
Anahtar Kelimeler:
SuriyeEsma HarmaDünyaÇocukları Kalkan Olarak KullanıyorlarAfrin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağır hasarlı aracı hileyle satan tespit masraflarını da ödeyecek
Ağır hasarlı aracı hileyle satan tespit masraflarını da ödeyecek
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Afrin'de terör ve teröristler bitti
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Afrin'de terör ve teröristler bitti
TSK ve ÖSO Afrin merkezinde
TSK ve ÖSO Afrin merkezinde
İstanbul'un 2 yıllık suç istatistiği
İstanbul'un 2 yıllık suç istatistiği
'Mega üniversite' 2,8 milyon mezun verdi
'Mega üniversite' 2,8 milyon mezun verdi
THY uçağı, Gelibolu semalarında şehitler için uçtu
THY uçağı, Gelibolu semalarında şehitler için uçtu
Müjdeyi Erdoğan verdi: Afrin şehir merkezi kontrol altında
Müjdeyi Erdoğan verdi: Afrin şehir merkezi kontrol altında
Enerji giderinde ısı pompası ile yüzde 50 tasarruf
Enerji giderinde ısı pompası ile yüzde 50 tasarruf

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim