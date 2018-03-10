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YPG/PKK elebaşları Afrin'den kaçmaya çalışıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki bazı elebaşları örgütten kaçma girişiminde bulundu.

YPG/PKK elebaşları Afrin'den kaçmaya çalışıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki bazı elebaşları örgütten kaçma girişiminde bulundu.

10 Mart 2018 Cumartesi 21:54
YPG/PKK elebaşları Afrin'den kaçmaya çalışıyor

YPG/PKK elebaşları Afrin'den kaçmaya çalışıyor

AFRİN/ANKARA (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'de, terör örgütünün ilçede sözde adalet ve içişleri bakanlığını yapan iki isim örgütten kaçmaya çalıştı.

AA'nın Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, örgütün kanton yapılanması altında işgal ettiği ilçede sözde adalet bakanı görevi yapan Said İsmet Gubar, Afrin'i terk etti.

Gubar, kaçtıktan sonra Beşşar Esed rejimin kontrolünde görünen ancak fiilen İran destekli silahlı grupların işgalinde bulunan Nubul'a geldi.

Terör örgütü, Gubar'ı geri almak için İran destekli gruplarla pazarlığa devam ediyor.

Afrin'den kaçan diğer elebaşı ise sözde içişleri bakanı Hasan Bayram oldu. Afrin'in rejim bölgesine bağlanan Ziyare kapısından çıkmaya çalışan Bayram, burada YPG/PKK unsurları tarafından alıkondu. Kaçma girişimi başarısız olan Bayram'ın yanında yüklü miktarda para götürmeye çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı'nda kıskaca giren örgütün, Kandil Dağı'ndaki tepe kadrolarından gelen çok sayıda elebaşı da ilçe merkezini terk etti.

Son Güncelleme: 10.03.2018 19:13
Anahtar Kelimeler:
Dünya
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