YPG/PKK mayını sivilleri hedef aldı

AFRİN (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Şaran köyünde, teröristlerce evinin bahçesine tuzaklanan mayına basan kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Afrin'in kuzeyindeki Şaran köyünde, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birlikler tarafından kontrol sağlandı.

TSK'ye bağlı METİ timleri, köyde dedektörlerle patlayıcı ve mayın taraması yaptığı esnada, teröristlerce evinin bahçesine yerleştirilen mayına basan ve kimliği öğrenilemeyen Suriyeli sivil, mayına bastı.

Patlama sonucu ağır yaralanan sivile ilk müdahale, mayın dedektörleriyle olay yerine giden ve çevre güvenliği alan askerler tarafından yapıldı. Yaraları sarılan Suriyeli, askerlerin yardımıyla bir araca taşınarak en yakın sağlık birimine götürüldü. Yaralının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Patlama sonrası yaşanan panik kameralar tarafından kaydedildi.

Güvenlik kaynakları, Şaran köyünde teröristlerce tuzaklanan çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, patlayıcılar etkisiz hale getirilinceye kadar sivillerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.



Muhabir: Soner Kılınç