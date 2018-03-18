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YPG/PKK'nın 12 odalı yer altı mühimmat deposu bulundu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kırsalında yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü YPG/PKK'nın devasa yer altı mühimmat deposu tespit edildi.

YPG/PKK'nın 12 odalı yer altı mühimmat deposu bulundu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kırsalında yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü YPG/PKK'nın devasa yer altı mühimmat deposu tespit edildi.

18 Mart 2018 Pazar 12:43
YPG/PKK'nın 12 odalı yer altı mühimmat deposu bulundu

YPG/PKK'nın 12 odalı yer altı mühimmat deposu bulundu

AFRİN - BEHÇET ALKAN - HALİL FİDAN

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalında arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü YPG/PKK'ya ait 12 odalı devasa yer altı mühimmat deposu bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlattığı harekat başarıyla icra ediliyor. Teknolojinin tüm imkanları kullanıldığı harekat sırasında TSK birlikleri, hava araçlarıyla bölgede keşif çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Afrin'in kuzey batısındaki Cuveyk köyünde savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla yer altında betonarme duvarlarla inşa edilmiş ve üzeri toprakla gizlenmiş 150 metre uzunluğunda mühimmat deposu tespit edildi.

Mehmetçik, normal koşullarda ateş destek vasıtalarıyla imha edilebilecek depoyu, köy halkı ve çevredeki sivillerin zarar görmemesi için imha etmedi.

Gerekli güvenlik şartları sağlandıktan sonra ÖSO birlikleriyle mühimmat deposuna giren Mehmetçik, tünel içindeki 12 odada ABD ve Rus menşeli binlerce uçaksavar ve doçka mermisi, anti tank roketi, top mermisi, çok namlulu roketatar, çeşitli ebatlarda tank mühimmatı ve TOW roketi ele geçirdi.

Askeri kaynaklar, terör örgütü YPG/PKK'nın devasa cephaneliğe sahip olmasının büyük sevkiyatlar için hazırlık yapıldığının göstergesi olduğunu vurguladı. Kaynaklar, TSK'nin söz konusu depoyu risk almadan kolaylıkla imha edebilecek kabiliyete sahip olduğunu ancak sivillere yönelik hassasiyet dolayısıyla bunu gerçekleştirmediğini belirtti.

Öte yandan TSK ve ÖSO tarafından ele geçirilen Telef köyünde ise terör örgütünün "siyasi eğitim kampı" bulundu.

Üç katlı, bahçe ve havuza sahip binada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait kitapların yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ve afiş ele geçirildi.

Duvarlarına, örgütü simgeleyen renkler ve öldürülen bazı teröristlerin fotoğraflarının asıldığı binanın teröristlere örgütsel eğitimlerin verildiği alan olduğu öğrenildi.

Muhabir: Behçet Alkan, Halil Fidan

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Son Güncelleme: 18.03.2018 19:09
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AfrinDünyaSuriyeTSKYPG/PKK Mühimmat DeposuZeytin Dalı Harekatı
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