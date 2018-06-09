YPG/PKK sivilleri işkenceyle öldürmeye devam ediyor

ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim Deyrizor ilinde işgal ettiği bölgelerde son 4 günde işkenceyle 2 sivili daha öldürdü.
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde hak ihlallerine devam ediyor.
AA'nın Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK Deyrizor ilinin doğu kırsalında terör örgütü DEAŞ'a destek verdiklerini ileri sürerek tutukladığı sivillerden ikisini işkence yaparak öldürdü.
Örgüt mensupları, El Nayıf'i geçen ay yeni aldığı arabasıyla kontrol noktasında alıkoymuştu. Teröristler, gencin arabasına el koymak için onu DEAŞ'e yardım etmekle suçlamıştı.
Diğer yandan Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke ilinde Mühanned Mudhi isimli bir aktivist, geçen ay terör örgütünün işkencesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Terör örgütü işgal ettiği bölgelerde farklı bahaneler öne sürerek keyfi tutuklamalarına devam ediyor.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), örgütün geçen ay içerisinde 9'u çocuk, 5'i kadın 78 kişiyi alıkoyduğunu açıklamıştı.