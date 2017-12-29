YTB'den 'KATİP' projesiyle Türkçe eğitimi

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Kamu Görevlileri ve Akademisyenler Türkçe İletişim Programı” (KATİP) kapsamında 24 ülkeden kamu görevlisi, akademisyen ve araştırmacı 10 ay boyunca Türkiye’de burslu olarak Türkçe eğitimi alacak.
YTB'den yapılan açıklamaya göre, KATİP kapsamında, 10 ay sürecek burslu Türkçe eğitimi organizasyonuna 24 ülkeden 28 kamu görevlisi, akademisyen ve araştırmacı katılacak.
Program kapsamında, katılımcıların Türkiye’yi yakından tanıma ve Türkiye ile sürdürülebilir bağlar kurmaları amacıyla kurum ziyaretleri, gezi ve çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.
İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde uygulanacak Kamu Görevlisi ve Akademisyenler Türkçe İletişim Programı (KATİP), ülkelerinde etkin olabilecek ve gelecek vadeden yabancı uyruklu kamu görevlisi, araştırmacı ve akademisyenlerin Türkçe öğrenmelerine yönelik YTB tarafından yürütülüyor.
YTB tarafından katılımcılara sağlanan burs kapsamında, 10 ay ücretsiz Türkçe eğitimi yanı sıra, Türkiye'ye geliş ve gidiş, barınma ile sosyal faaliyetlerin masrafları da karşılanıyor.
Muhabir: Uğur Çil