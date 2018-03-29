Yüksekova'da kayakçılar için 'Sporcu Eğitim Merkezi' açıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Yüksekova Belediyesi ile Türkiye Kayak Federasyonunun iş birliğinde kayakçılar için "Sporcu Eğitim Merkezi" hizmete girdi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Mehmet Yarar ve Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, ilçeye 13 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyü yakınında yaptırılan "Sporcu Eğitim Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Duş kabinleri, soyunma ve dinlenme odası ile malzeme bölümünün bulunduğu merkezde sporcularla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Yarar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıl önce ilçede sporcuların üstlerini değiştireceği, malzemelerini koyacakları yerin olmadığını söyledi.

Yarar, şöyle konuştu:

"Yüksekova'daki gençlere, antrenörlere ve kulüp başkanlarına sporcuların üstlerini değiştirebileceği ve malzemelerini koyacağı bir mekan sağlayacağımıza söz verdim. Kaymakamlığımız ve valiliğimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde bu bölgeye yakışır, sporcularımızın memnun olacağı yer yapmayı Allah bize nasip etti. Öyle bir yer olsun ki ısındığı zaman soğumasın ve hava koşullarına karşı dayanıklı bir bina olsun dedik. Bu güzide mekanın Yüksekova'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaymakam Kaşıkçı, merkezin alt yapı desteğini belediye olarak sağladıklarını, kayak sporunu yapan gençlere desteklerinin süreceğinin altını çizdi.

Açılışa Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, İlçe Garnizon Komutanı Albay Şahin Dündar Güngör, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, Yüksekova Emniyet Müdürü Haluk Baş, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, kurum amirleri ve sporcular katıldı.