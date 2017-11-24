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Yunanistan Başbakanı Çipras'tan AB'ye Almanya eleştirisi

Yunanistan Başbakanı Çipras, AB'de tüm kararların kapalı kapılar ardında ve Almanya'nın isteği doğrultusunda alındığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan AB'ye Almanya eleştirisi

Yunanistan Başbakanı Çipras, AB'de tüm kararların kapalı kapılar ardında ve Almanya'nın isteği doğrultusunda alındığını söyledi.

24 Kasım 2017 Cuma 19:52
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan AB'ye Almanya eleştirisi

PARİS (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Birliği'nde (AB) tüm kararların kapalı kapılar ardında ve Almanya'nın isteği doğrultusunda alındığını, bu durumun artık değişmesi gerektiğini belirtti.

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Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Çipras, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği özel röportajda AB kurumlarının daha demokratik olması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm kararları kapalı kapılar ardında alamayız. AB, sonunda en güçlünün, yani saklamayalım Almanya kendi kararını dayattığı, teknokratlar ve siyasi liderlerden oluşan bir tartışma forumu olmamalıdır." ifadesini kullandı.

AB’de birşeylerin yolunda gitmediğinin artık açıkça bilindiğini belirten Çipras, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile siyasi ve ideolojik anlamda farklı görüşlere sahip olmakla birlikte Avrupa’ya bakış açıları olarak benzer hedefleri güttüklerini vurguladı.

Son dönemde ülkesine gelen sığınmacıların sayısının arttığı iddialarının hatırlatılması üzerine Çipras, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölgede yaşanan en korkunç sığınmacı krizine sahne olduğunu ve Türkiye ile AB arasında yapılan göçmenlere dair anlaşmanın bu trajedinin sona erdirilmesini sağladığını kaydetti.

Çipras, Yunanistan’da şu an 65 bin sığınmacının iyi şartlar altında ağırlandığını belirterek, Ege Denizi’ndeki adalarda ise hala zor şartlar altında olan sığınmacı ve göçmenlerin olduğunu ve bu durumdan memnun olmadığını vurguladı.

Muhabir: Ömer Aydın

Anahtar Kelimeler:
ABAleksis ÇiprasAlmanyaDünyaYunanistan
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