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Yunanistan'da Ziraat Bankası şubesine saldırı

Yunanistan Gümülicne'de bulunan Ziraat Bankası şubesine taşlı saldırıda bulunuldu.

Yunanistan'da Ziraat Bankası şubesine saldırı

Yunanistan Gümülicne'de bulunan Ziraat Bankası şubesine taşlı saldırıda bulunuldu.

20 Mart 2018 Salı 23:58
Yunanistan'da Ziraat Bankası şubesine saldırı

Yunanistan'da Ziraat Bankası şubesine saldırı

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'da, Ziraat Bankasının Gümülcine'deki şubesine bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

Kendilerini "iktidar karşıtı anarşistler" olarak adlandıran yüzleri maskeli yaklaşık 25 kişi, kent meydanında akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri gösterinin ardından meydanda bulunan Ziraat Bankası şubesine taşlı saldırıda bulundu.

Saldırıda, bankanın girişindeki kapı ve pencere camlarında hasar meydana gelirken, mesai saati olmadığı için bankada kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Gösteri sırasında "YPG'nin yanındayız" yazılı kağıtlar dağıttılar

Gösteri sırasında "YPG'nin yanındayız" yazılı kağıtlar dağıtan göstericiler polislerin olay yerine gelmesiyle kaçtı.

Polis, saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri alırken, Gümülcine Emniyet Müdür Yardımcısı Nikos Mavroyannis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırganların yüzleri maskeli olduğu için kimliklerinin belirlenemediğini ifade eden Mavroyannis, çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alınacağını kaydetti.

Muhabir: Mehmet Hatipoğlu

Son Güncelleme: 20.03.2018 21:56
Anahtar Kelimeler:
Dünya
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