Yunanistan ile Almanya arasında 'yolcu arama' krizi

ATİNA (AA) - Yunanistan'dan Almanya'ya giden Yunan vatandaşlarının bu ülkedeki hava alanlarında güvenlik gerekçesiyle sıkı kontrollerden geçirilmeleri Yunan kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Alman makamlarınca 12 Kasım'da güvenlik gerekçe gösterilerek başlatılan uygulama kapsamında, Yunanistan'dan gelen yolcu uçakları hava alanlarında özel bölümlere çekilerek tüm yolcuların üstleri ve bagajları didik didik aranıyor.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Almanya'ya seyahat eden Yunan vatandaşlarının Shengen dışından gelen yolcularla birlikte aranmasının büyük rahatsızlık yarattığı ifade edildi.

Avrupa Parlamentosu'nun Yunan milletvekili Miltos Kirkos, AB Komisyonu'na, Almanya'nın bu uygulamasının geçerli dayanağı bulunup bulunmadığını ve bununla ilgili gerekçelerini Komisyona sunup sunmadığını sordu.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Annegret Korff da yaptığı açıklamada, hava alanlarındaki kontrollerin güvenlik nedenleriyle yapıldığını belirterek, bu yıl içinde sahte pasaportlarla Almanya'ya ulaşan yaklaşık bin kişinin Yunanistan'a geri gönderildiğine dikkati çekti.

Korf, seferlerin aksamaması için bu kontrolleri mümkün olduğu kadar hızlı yapmaya çalıştıklarını ancak bazen hava alanı şartlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, sorunun çözümü için AB Komisyonu yetkililerinin Yunan ve Alman makamlarıyla bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.