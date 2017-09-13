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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Hudut birliği askerlerinin Yunanistan'a kaçma girişimi sırasında yakaladığı Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi çift tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Hudut birliği askerlerinin Yunanistan'a kaçma girişimi sırasında yakaladığı Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi çift tutuklandı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 11:55
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

EDİRNE (AA) - Hudut birliği askerlerinin Yunanistan'a kaçma girişimi sırasında yakaladığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi çift tutuklandı.

Gözaltına alınmaları sonrası ihraç edilen Dicle Üniversitesi eski teknisyeni Afif Demirtaş (36) ve ihraç edilen eski polis memuru Habibe Demirtaş (33) adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede Afif Demirtaş tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne Habibe Demirtaş ise Edirne Kapalı Cezaevi'ne yollandı.

Çiftin kaçarken yanlarında olan 1 ve 6 yaşındaki çocukları ise yakınlarına teslim edildi.

Evlilik cüzdanından kimlikleri belirlenmişti

Yunanistan sınırındaki Doyran köyü yakınlarında devriye görevini yapan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Orhaniye Hudut Birliği Bölüğü askerleri, yasa dışı yoldan geçiş yapma hazırlığındaki, aralarında 2 çocuğun da olduğu 6 kişilik grubu yakalamıştı.

Yakalananlar Suriyeli olduklarını Arapça anlatmış, daha sonra grubun geldiği yoldaki kontrolde askerler tarafından evlilik cüzdanı bulunmuştu. Evlilik cüzdanının kendilerini Suriye uyruklu olarak tanıtan gruptaki iki kişiye ait olduğu belirlenmişti.

Haklarında Terörle Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları raporu bulunan, mesleklerinden ihraç edildikleri belirlenen Afif Demirtaş ve Habibe Demirtaş gözaltına alınmıştı.

Muhabir: Salih Baran

Anahtar Kelimeler:
FETÖSınırşüpheliTürkiye
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