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Yunanistan'da asgari ücret gösterisi

Yunanistan'da asgari ücretin arttırılması talebinde bulunan göstericiler, meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Yunanistan'da asgari ücret gösterisi

Yunanistan'da asgari ücretin arttırılması talebinde bulunan göstericiler, meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

20 Mart 2018 Salı 23:58
Yunanistan'da asgari ücret gösterisi

ATİNA (AA) - Ekonomik krizden çıkmaya çalışan Yunanistan'da, asgari ücretlerin arttırılması talebinde bulunan göstericiler, "kemer sıkma" önlemlerini protesto etti.

Mücadeleci İşçiler Cephesi'nin (PAME) çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce gösterici, başkent Atina'daki Omania Meydanı'nda toplanarak, meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Hükümete, toplu iş sözleşmeleriyle iş garantisi çağrısında bulunan grup, ülkedeki "açlık maaşı" olarak niteledikleri asgari ücretin 751 avroya yükseltilmesini talep etti.

Yaklaşık üç saat süren gösteri, olaysız sona ererken, iş çıkışı saatinde kent merkezinde kapanan yollardan dolayı trafikte yoğunluk meydana geldi.

Yunanistan hükümeti, kreditörlerin talepleri doğrultusunda, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarını değiştiren düzenlemeyi meclisten geçirmişti. Düzenleme, ülkedeki sendikalar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Yaklaşık 8 yıldır "kurtarma paketi" programında bulunan Yunanistan'da, sıklıkla benzer "kemer sıkma" karşıtı gösteriler gerçekleştiriliyor. Ülkede kesintiye uğrayan maaşlarla birlikte asgari ücret, 586 avroya düşürülmüştü.

Muhabir: Furkan Naci Top

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