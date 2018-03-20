Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116432
ALTIN
165.963
DOLAR
3.9317
STERLİN
5.5096
EURO
4.8170
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Passolig'e ilgi artıyor
Passolig'e ilgi artıyor
Milli sporcu Erken'den yeni dünya rekoru
Milli sporcu Erken'den yeni dünya...
Havuzun 'özel' kızı
Havuzun 'özel' kızı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı

Yunanistan'dan 'iki Yunan askere' ilişkin açıklama

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Canakopoulos, Edirne'de yakalanan iki Yunan askerine ilişkin, "Kimseden bir müdahalede bulunulmasını talep etmedik." dedi.

Yunanistan'dan 'iki Yunan askere' ilişkin açıklama

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Canakopoulos, Edirne'de yakalanan iki Yunan askerine ilişkin, "Kimseden bir müdahalede bulunulmasını talep etmedik." dedi.

20 Mart 2018 Salı 19:09
Yunanistan'dan 'iki Yunan askere' ilişkin açıklama

ATİNA (AA) - Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerin tutukluluklarına ilişkin meselenin iki ülke arasında değerlendirildiğini belirterek, "Kimseden bir müdahalede bulunulmasını talep etmedik." dedi.

Canakopoulos, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile ilişkilere değinerek, iki Yunan askerin ülkelerine dönmeleri için hükümetin tüm gerekli siyasi ve diplomatik girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Hükümetin meseleyi ikili ilişkiler çerçevesinde ele aldığına işaret eden Canakopoulos, "Kimseden bir müdahalede bulunulmasını talep etmedik." diye konuştu.

Canakopoulos, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi iddiasına ilişkin bir soruya, "Bizim tarafımızdan öyle bir müdahale talebinde bulunulmadı." cevabını verdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Erdoğan'ı arayıp aramayacağına ilişkin de Canakopoulos, Çipras'ın gündeminde böyle bir konunun bulunmadığını dile getirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, yaptığı açıklamada, iki Yunan askere ilişkin Avrupa Birliği'nden (AB) destek gördüklerini dile getirerek, Merkel'in Erdoğan ile konuyu görüştüğünü ifade etmişti.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da iki Yunan askeri "rehin" olarak nitelemiş, konunun AB ve NATO'yu da ilgilendirdiğini kaydetmişti.

Çipras ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki Yunan askere ilişkin meseleyi gündeme getirmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili AA muhabirine, "Bu iki ülkenin kendi arasında çözmesi gereken bir konudur." açıklamasında bulunmuştu.

Muhabir: Furkan Naci Top

Anahtar Kelimeler:
Dimitris CanakopoulosDünyaYunanistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'da ETA üyesini anma törenine katılanlara gözaltı
İspanya'da ETA üyesini anma törenine katılanlara gözaltı
AK Parti'nin İstanbul'daki 14 ilçe başkan adayı belirlendi
AK Parti'nin İstanbul'daki 14 ilçe başkan adayı belirlendi
Baykal'ın tedavisi Ankara'da sürdürülecek
Baykal'ın tedavisi Ankara'da sürdürülecek
356 hakim ve savcının görev yeri değişti
356 hakim ve savcının görev yeri değişti
ABD'de dördüncü kar fırtınası uyarısı
ABD'de dördüncü kar fırtınası uyarısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Zeytin Dalı Harekatı hedefe ulaşılana kadar devam edecektir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Zeytin Dalı Harekatı hedefe ulaşılana kadar devam edecektir
Rusya, An-148 tipi yolcu uçaklarını yasakladı
Rusya, An-148 tipi yolcu uçaklarını yasakladı
NATO, TSK'nın başvurusu üzerine Yunan gazetesindeki haberi tekzip etti
NATO, TSK'nın başvurusu üzerine Yunan gazetesindeki haberi tekzip etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim